Επιστροφές ενοικίου: Μέχρι την Τρίτη οι διορθώσεις λαθών ή παραλείψεων

Όσοι από τους ενοικιαστές έλαβαν μικρότερη ή και μηδενική επιστροφή ενοικίου θα πρέπει μέχρι αύριο Τρίτη (30/12) να υποβάλλουν τροποποιητική δήλωση στην πλατφόρμα myAADE διορθώνοντας λάθη ή και παραλείψεις στους αντίστοιχους κωδικούς του εντύπου Ε1 προκειμένου να επανυπολογιστεί το ύψος της ενίσχυσης και να εισπράξουν τα ποσά που δικαιούνται το αργότερο έως τις 15 Ιανουαρίου.

Παράλληλα, πέραν των διορθώσεων οφείλουν να ελέγξουν αν έχει δηλωθεί σωστά ο λογαριασμός IBAN καθώς σε διαφορετική περίπτωση δεν είναι δυνατή η πίστωση των χρημάτων στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς.

Πώς γίνεται η υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης

Με βάση τη διαδικασία οι φορολογούμενοι εισέρχονται με τους προσωπικούς τους κωδικούς στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ και στη δήλωση φορολογίας έτους 2024 και επιλέγουν την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης διορθώνοντας τα ετήσια ποσά των ενοικίων που έχουν καταγραφεί στους αντίστοιχους κωδικούς. Στη συνέχεια ακολουθεί διασταύρωση των στοιχείων με το ηλεκτρονικό μισθωτήριο και τη δήλωση του εκμισθωτή. Σε περίπτωση διαφορών, λαμβάνεται υπόψη το μεγαλύτερο ποσό μεταξύ μισθωτηρίου και δήλωσης ιδιοκτήτη αλλά σε καμία περίπτωση η ενίσχυση δεν μπορεί να υπερβεί το 1/12 της δαπάνης που έχει δηλωθεί στο Ε1.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις Ε1 υποβάλλονται χωρίς πρόστιμο εφόσον οι αλλαγές αφορούν μόνο τα στοιχεία, που σχετίζονται με τη δαπάνη του ενοικίου.

Το λάθος με τα μηνιαία ποσά που δηλώνονται ως ετήσια

Επισημαίνεται ότι στους κωδικούς 811-816 αναγράφονται τα ετήσια και όχι τα μηνιαία ποσά που έχουν καταβληθεί και όχι και τα τυχόν οφειλόμενα. Σε περίπτωση, που, μέσα στο 2024, ο μισθωτής έχει νοικιάσει περισσότερες από μία κύριες κατοικίες διαδοχικά, πρέπει να δηλώσει ξεχωριστά τα ενοίκια, που κατέβαλε για κάθε ακίνητο. Το ίδιο ισχύει και για τους κωδικούς 817-822, όπου δηλώνεται η ετήσια δαπάνη ενοικίου για φοιτητική κατοικία. Επίσης ο ενοικιαστής πρέπει επίσης να δηλώνει το ΑΦΜ του/των ιδιοκτητών, τον αριθμό του μισθωτηρίου και τον αριθμό της παροχής ρεύματος.

Ωστόσο κατά την εκκαθάριση των επιστροφών εντοπίστηκαν χιλιάδες περιπτώσεις όπου το μηνιαίο ενοίκιο είχε καταχωριστεί ως ετήσιο με αποτέλεσμα το ποσό της επιστροφής να είναι το 1/12 του μηνιαίου ενοικίου και έτσι οι δικαιούχοι να λάβουν πενιχρά ποσά της τάξης των 20-30 ευρώ. Επίσης σημαντικός αριθμός είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο, είτε είχε ενοικιάσει κατοικία μόνο για λίγους μήνες το 2024 άρα το 1/12 της ετήσιας δαπάνης αντιστοιχούσε στο ποσό αυτό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το νόμο το ποσό της επιστροφής αντιστοιχεί στο 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου του 2024, με ανώτατα όρια τα 800 ευρώ για μισθωτές χωρίς τέκνα, τα 850 ευρώ με ένα τέκνο, τα 900 ευρώ με δύο τέκνα και με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο ενώ για τη φοιτητική κατοικία η ενίσχυση ανέρχεται σε έως 800 ευρώ ανά κατοικία.