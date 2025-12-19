ΜΙΔΑΣ: Το νέο σύστημα της ΑΑΔΕ που εντοπίζει αδήλωτα ενοίκια και κρυφά τετραγωνικά

Σαφάρι για τα αδήλωτα ενοίκια, τις «γκρίζες» ιδιοκτησίες και τις διαχρονικές ασυμφωνίες στα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας ξεκινά η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ, ενεργοποιώντας στις αρχές Ιανουαρίου το νέο πληροφοριακό σύστημα «ΜΙΔΑΣ», τον ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο.

Πρόκειται για μια ενιαία πλατφόρμα που για πρώτη φορά συγκεντρώνει σε ένα σημείο όλα τα κρίσιμα δεδομένα ιδιοκτησίας και χρήσης, δίνοντας στο Δημόσιο πλήρη εικόνα για το ποιος έχει τι και κυρίως πώς αυτό αξιοποιείται στην πράξη.

Τέλος στις ασυμφωνίες Κτηματολογίου – ΑΑΔΕ

Μετά τα τεχνικά προβλήματα που εντοπίστηκαν το προηγούμενο διάστημα, λόγω ασυμφωνιών μεταξύ Κτηματολογίου και φορολογικών αρχών, το σχέδιο περνά πλέον στο στάδιο της πλήρους εφαρμογής. Οι βάσεις δεδομένων έχουν συγχρονιστεί και το νέο Μητρώο παρουσιάζεται σε αρμόδιους φορείς της αγοράς και της διοίκησης, πριν «τρέξει» καθολικά.

Η δημιουργία του «ΜΙΔΑΣ» έχει νομοθετηθεί από το περασμένο καλοκαίρι, ωστόσο η πλήρης ενεργοποίησή του καθυστέρησε ακριβώς λόγω αυτών των τεχνικών εκκρεμοτήτων. Πλέον, τα δεδομένα «κουμπώνουν» και ανοίγει ο δρόμος για εκτεταμένες, αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις.

Ένας ψηφιακός φάκελος για κάθε ακίνητο

Ο «ΜΙΔΑΣ» δημιουργεί έναν πλήρη ψηφιακό φάκελο για κάθε ακίνητο – κατοικία, εξοχικό, επαγγελματικό χώρο, οικόπεδο ή αγροτεμάχιο. Στον φάκελο καταγράφονται η χρήση, τα τετραγωνικά, οι παροχές ρεύματος και νερού, τα στοιχεία μίσθωσης όπου υπάρχουν, αλλά και τυχόν δικαστικές ή πολεοδομικές εκκρεμότητες.

Τα στοιχεία αντλούνται από το Ε9, το Εθνικό Κτηματολόγιο, τον ΔΕΔΔΗΕ, τις εταιρείες ύδρευσης, το myPROPERTY, τα υποθηκοφυλακεία και άλλες βάσεις δεδομένων του Δημοσίου.

ΚΑΕΚ και ΑΤΑΚ: το «κλειδί» των διασταυρώσεων

Κεντρικό ρόλο στο νέο σύστημα παίζει η ταύτιση δύο κρίσιμων κωδικών: του ΚΑΕΚ από το Κτηματολόγιο και του ΑΤΑΚ από την ΑΑΔΕ. Με αυτή την ταύτιση, κάθε ακίνητο αποκτά μία μοναδική ψηφιακή ταυτότητα, μέσω της οποίας εντοπίζονται αυτόματα αποκλίσεις σε επιφάνειες και χρήση.

Έτσι αποκαλύπτονται ακίνητα που εμφανίζονται ως κενά αλλά καταναλώνουν ρεύμα, δηλώνονται ως δωρεάν παραχωρημένα ενώ αποφέρουν εισόδημα ή εμφανίζουν διαφορετικά τετραγωνικά σε διαφορετικά μητρώα.

Στο στόχαστρο τα ενοίκια

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις μισθώσεις. Το σύστημα θα εμφανίζει αν ένα ακίνητο είναι μισθωμένο, κενό ή δωρεάν παραχωρημένο, ενώ θα διασταυρώνει τα δηλωμένα μισθώματα με καταναλώσεις και τραπεζικά δεδομένα.

Τα εισοδήματα από ενοίκια θα εμφανίζονται προσυμπληρωμένα στο έντυπο Ε2 και θα μεταφέρονται αυτόματα στο Ε1, περιορίζοντας δραστικά τα περιθώρια απόκρυψης ή «ξεχασμένων» δηλώσεων. Με απλά λόγια: το «δεν το δήλωσα» παύει να είναι δικαιολογία.

Κενές κατοικίες και έλεγχος από τους ενοικιαστές

Για πρώτη φορά θα καταγραφούν συστηματικά και οι κενές κατοικίες, ώστε το Δημόσιο να γνωρίζει το πραγματικό απόθεμα ακινήτων που παραμένουν εκτός αγοράς. Παράλληλα, οι ενοικιαστές θα έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα στοιχεία που έχει δηλώσει ο ιδιοκτήτης τους και να δηλώνουν αποκλίσεις, εάν το πραγματικό ενοίκιο διαφέρει από το δηλωμένο.

Διασταυρώσεις και στις αγροτικές επιδοτήσεις

Το μεγάλο ξεκαθάρισμα δεν σταματά στα ενοίκια και τις αγοραπωλησίες. Από το 2026, οι αγροτικές επιδοτήσεις θα περνούν μέσα από διασταυρωτικούς ελέγχους του «ΜΙΔΑΣ» και του Κτηματολογίου, ώστε να επιβεβαιώνεται το ιδιοκτησιακό καθεστώς κάθε έκτασης και οι ενισχύσεις να καταλήγουν αποκλειστικά στους πραγματικούς δικαιούχους.

Με τον «ΜΙΔΑΣ», η ακίνητη περιουσία μπαίνει οριστικά στην ψηφιακή εποχή και όσοι πόνταραν στο χάος των μητρώων, δύσκολα θα συνεχίσουν να περνούν απαρατήρητοι.