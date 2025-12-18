Ενοίκια: Παράταση «ανάσα» για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές – Πότε έρχονται οι τραπεζικές πληρωμές

Για την 1η Απριλίου 2026 μετατίθεται τελικά η έναρξη της υποχρεωτικής καταβολής των ενοικίων αποκλειστικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού, αντί της αρχικής πρόβλεψης για εφαρμογή του μέτρου από την 1η Ιανουαρίου 2026.

Η αλλαγή προβλέπεται σε τροπολογία του υπουργείου Οικονομικών που κατατέθηκε στη Βουλή και αφορά όλες τις μισθώσεις, δίνοντας επιπλέον χρόνο προσαρμογής τόσο στους ιδιοκτήτες ακινήτων όσο και στους ενοικιαστές.

Η υποχρεωτική τραπεζική πληρωμή των μισθωμάτων εντάσσεται στο ευρύτερο πακέτο παρεμβάσεων της κυβέρνησης για την ενίσχυση της διαφάνειας στις συναλλαγές και τον περιορισμό της φοροδιαφυγής στα εισοδήματα από ακίνητα.

Γιατί δόθηκε η παράταση

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας, η μετάθεση της ημερομηνίας κρίθηκε αναγκαία ώστε να υπάρξει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των τεχνικών και οργανωτικών εργασιών που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος διασταύρωσης στοιχείων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο Οικονομικών, η καθολική εφαρμογή του μέτρου προϋποθέτει την αναβάθμιση τόσο των πληροφοριακών συστημάτων της φορολογικής διοίκησης όσο και των τραπεζικών υποδομών, ώστε να διασφαλιστεί η αξιόπιστη και απρόσκοπτη παρακολούθηση των συναλλαγών.

Παράταση αναστολής πλειστηριασμών για πυρόπληκτους

Στο ίδιο νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνεται και η παράταση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 της αναστολής πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, όπως πλειστηριασμοί κινητών και ακινήτων, για φυσικά και νομικά πρόσωπα που επλήγησαν προσωρινά ή μόνιμα από τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής.

Ειδικές απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για το 2026

Παράλληλα, προβλέπονται ειδικές απαλλαγές από τον ΕΝΦΙΑ για το έτος 2026. Απαλλάσσονται από τον φόρο τα ακίνητα που βρίσκονται στις πληγείσες περιοχές της Αττικής, υπό την προϋπόθεση ότι οι ιδιοκτήτες τους διαθέτουν Δελτίο Επανελέγχου, Έκθεση Αυτοψίας ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικινδύνως Ετοιμόρροπου Κτηρίου του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, εκδοθέντα έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι, κατά τον κρίσιμο χρόνο, η κυριότητα ή τα λοιπά εμπράγματα δικαιώματα επί των ακινήτων να ανήκαν στον υπόχρεο σε φόρο.

Τέλος, για το ίδιο έτος απαλλάσσονται από τον ΕΝΦΙΑ και τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις πυρκαγιές, στο πλαίσιο της συνέχισης των μέτρων στήριξης των πληγέντων.