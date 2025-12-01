Ενοίκια: Τι αλλάζει στα μισθωτήρια από 1η Γενάρη - Τα «γκρίζα» σημεία για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Από 1η Ιανουαρίου 2026, το «μετρητό τέλος» στα ενοίκια. Όπως προβλέπει το άρθρο 210 του Ν. 5222/2025, η πληρωμή μισθωμάτων για κατοικίες και επαγγελματικές στέγες περνά υποχρεωτικά μέσα από… τραπεζικό λογαριασμό.

Στόχος της νέας διάταξης είναι να κλείσουν οι χαραμάδες αδιαφάνειας στην αγορά, να περιοριστούν τα «μαύρα» μισθώματα και να πάρει η ΑΑΔΕ στα χέρια της ένα πιο ισχυρό «εργαλείο» ελέγχου.

Ιδιοκτήτες: Νέοι όροι, νέος IBAN, νέοι κανόνες

Οι εκμισθωτές καλούνται να αναπροσαρμόσουν άμεσα τα μισθωτήρια, ώστε να αναγράφεται ρητά ότι η καταβολή γίνεται αποκλειστικά μέσω τράπεζας, ενώ παράλληλα υποχρεούνται να δηλώσουν στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων το IBAN τους.

Ο λογαριασμός πρέπει να ανήκει στον ίδιο τον ιδιοκτήτη και όχι σε τρίτο πρόσωπο. Αν είναι κοινός, το όνομά του πρέπει να «φιγουράρει» πρώτο. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, κάθε ιδιοκτήτης δηλώνει ξεχωριστό λογαριασμό για το ποσοστό που του αναλογεί.

Και μία λεπτομέρεια με φορολογική… βαρύτητα: οι ιδιοκτήτες οφείλουν να ζητούν την ετήσια εξόφληση των ενοικίων έως τις 31 Δεκεμβρίου, ώστε να κατοχυρώνουν το δικαίωμα φορολογικής έκπτωσης.

Ενοικιαστές: πληρωμή εντός 5 ημερών και… μόνο με αποδεικτικό τράπεζας

Οι μισθωτές θα πρέπει να καταβάλλουν το μίσθωμα εντός του πρώτου πενθημέρου κάθε μήνα και μόνο ηλεκτρονικά. Το μοναδικό αποδεικτικό που θα «μετράει» πλέον, είναι το τραπεζικό παραστατικό.

Καθυστέρηση ή άρνηση πληρωμής; Λογίζεται ευθέως ως μη καταβολή μισθώματος, δρομολογώντας ακόμη και έξωση. Τα τραπεζικά έξοδα βαραίνουν τον μισθωτή, ενώ τυχόν επιστροφή ενοικίου αναγνωρίζεται μόνο αν η πληρωμή έχει γίνει μέσω τράπεζας.

Οι «γκρίζες ζώνες» παραμένουν: κατασχέσεις και προμήθειες στο τραπέζι

Παρά τη στροφή στη διαφάνεια, τα μισθώματα δεν είναι ακατάσχετα. Αν ο ιδιοκτήτης έχει χρέη, η Εφορία μπορεί να προχωρήσει σε δέσμευση ποσών. Την ίδια στιγμή, οι ενοικιαστές είναι αντιμέτωποι με επαναλαμβανόμενες τραπεζικές προμήθειες σε κάθε συναλλαγή.

Οι ιδιοκτήτες κερδίζουν ένα ξεκάθαρο ίχνος πληρωμών και λιγότερες αμφισβητήσεις. Το κράτος ποντάρει σε «μαύρο χρήμα» που βγαίνει στο φως, αλλά και σε αυξημένα φορολογικά έσοδα.

Το νέο καθεστώς, ωστόσο, δεν αφήνει περιθώρια για εξαιρέσεις. Η αγορά ενοικίων εισέρχεται σε μια νέα εποχή, με κανόνες που θα δοκιμάσουν τόσο ιδιοκτήτες όσο και ενοικιαστές και απαιτούν ταχεία και πλήρη προσαρμογή.