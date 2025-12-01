Επιστροφή ενοικίου: Γιατί «ψαλιδίστηκαν» τα ποσά - Δεύτερη ευκαιρία για διορθώσεις

Δυσάρεστη έκπληξη για χιλιάδες νοικοκυριά επεφύλασσε η επιστροφή ενός ενοικίου καθώς τα χρήματα που πιστώθηκαν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς ήταν αισθητά λιγότερα σε σχέση με τα ποσά που κατέβαλλαν το 2024 λόγω λαθών ή ελλιπούς ενημέρωσης για το τρόπο υπολογισμού του ύψους της ενίσχυσης.



Ειδικότερα κατά την εκκαθάριση των επιστροφών, εντοπίσθηκαν χιλιάδες περιπτώσεις όπου το μηνιαίο ενοίκιο είχε καταχωριστεί ως ετήσιο με αποτέλεσμα το ποσό της επιστροφής να είναι το 1/12 του μηνιαίου ενοικίου με αποτέλεσμα οι δικαιούχοι να λάβουν πενιχρά ποσά της τάξης των 20-30 ευρώ.

Την ίδια ώρα σημαντικός αριθμός από αυτούς που έλαβε μικρή ενίσχυση είτε μοιραζόταν το ενοίκιο με άλλους αντισυμβαλλόμενους στο μισθωτήριο, είτε είχε ενοικιάσει κατοικία μόνο για λίγους μήνες το 2024, άρα το 1/12 της ετήσιας δαπάνης αντιστοιχούσε στο ποσό αυτό. Για παράδειγμα, φορολογούμενος νοίκιασε διαμέρισμα από την 1η Σεπτεμβρίου 2024, με μηνιαίο μίσθωμα 200 ευρώ. Συνεπώς, η ετήσια δαπάνη του ήταν για 4 μήνες, δηλαδή 800 ευρώ και η ενίσχυση που αναλογεί ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ανέρχεται σε 67 ευρώ.

Η σύγχυση με την προσαύξηση

Παράλληλα σύγχυση δημιουργήθηκε με την προσαύξηση των 50 ευρώ για τα νοικοκυριά με εξαρτώμενα τέκνα. Η υπουργική απόφαση ορίζει ότι η βασική ενίσχυση για την κύρια κατοικία ανέρχεται έως 800 ευρώ ετησίως και προσαυξάνεται κατά 50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί που δηλώνεται στο έντυπο Ε1, διατύπωση που δημιουργεί την εντύπωση ότι το ποσό για τα παιδιά προστίθεται απευθείας στο ανώτατο όριο των 800 ευρώ.

Ωστόσο, όπως αναφέρει η ΑΑΔΕ, η ενίσχυση υπολογίζεται ως 1/12 της ετήσιας δαπάνης μίσθωσης, με ανώτατο ποσό 800 ευρώ προσαυξανόμενο κατά 50 ευρώ ανά παιδί, χωρίς όμως να υπερβαίνει το 1/12 της δαπάνης. Για παράδειγμα για μισθωτή με δύο τέκνα και ετήσιο μίσθωμα 12.000 ευρώ το 1/12 της δαπάνης ανέρχεται στα 1.000 ευρώ και συνεπώς δικαιούται το ανώτατο ποσό ενίσχυσης ήτοι 800 ευρώ προσαυξημένο κατά 100 ευρώ για δύο παιδιά.

Έτσι η ενίσχυση που θα λάβει είναι 900 ευρώ καθώς είναι μικρότερη από το 1/12 της ετήσιας δαπάνης. Για μισθωτή με δύο παιδιά που κατέβαλλε ετήσιο μίσθωμα 6.000 ευρώ το ποσό της ενίσχυσης ισοδυναμεί με το 1/12 δηλαδή 500 ευρώ και συνεπώς δεν θα λάβει την προσαύξηση λόγω των δύο τέκνων καθώς το συνολικό ποσό της επιστροφής δεν μπορεί να υπερβεί το 1/12 της ετήσιας δαπάνης.



Σύμφωνα με τις διευκρινίσεις του υπουργείου Οικονομικών, η επιστροφή ενοικίου υπολογίζεται ως το 1/12 της ετήσιας δαπάνης ενοικίου που έχει δηλωθεί στη φορολογική δήλωση (Ε1) του μισθωτή για το φορολογικό έτος 2024, δηλαδή στη δήλωση που υποβλήθηκε το 2025 με ανώτατο όριο τα 800 ευρώ για μισθωτή χωρίς τέκνα, τα 850 ευρώ με ένα τέκνο, τα 900 ευρώ με δύο τέκνα και με προσαύξηση 50 ευρώ για κάθε επιπλέον τέκνο. Το πλαφόν ισχύει μόνο εφόσον το δηλωθέν ετήσιο ενοίκιο ξεπερνά αυτά τα ποσά, διαφορετικά εφαρμόζεται το 1/12 της πραγματικής δαπάνης.



Επικοινωνία με την ΑΑΔΕ στο 1521

Πάντως όσοι έλαβαν χαμηλότερα ποσά μπορούν από αύριο να επικοινωνούν με την ΑΑΔΕ στο 1521 για διευκρινίσεις ενώ όσοι διαπιστώσουν λάθη στις δηλώσεις σε σχέση με το μίσθωμα που κατέβαλλαν μπορούν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση μέχρι τέλη Δεκεμβρίου προκειμένου να συμπεριληφθούν στις επόμενες πληρωμές.

Για τις τροποποιητικές δηλώσεις που θα υποβληθούν έως τις 12 Δεκεμβρίου η πληρωμή θα γίνει έως τις 30 Δεκεμβρίου ενώ για όσες υποβληθούν έως τις 30 Δεκεμβρίου τα ποσά θα δοθούν έως τις 15 Ιανουαρίου 2026.