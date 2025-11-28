Ο Μητσοτάκης στο TikTok για την επιστροφή ενός ενοικίου: «Ένα μόνιμο μέτρο που στηρίζει το εισόδημα»

Την επιστροφή ποσού ενός ενοικίου στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς θα δουν περίπου 900.000 ιδιοκτήτες ακινήτων από την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου.

Όπως ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε νέο βίντεο που ανάρτησε στον λογαριασμό που διατηρεί στο Tik Tok πρόκειται για «ένα μόνιμο μέτρο το οποίο στηρίζει πραγματικά το εισόδημά τους. Γίνεται πράξη χάρη στη βελτιωμένη πορεία της οικονομίας μας».

«Οι δικαιούχοι λαμβάνουν επιστροφή έως 800 ευρώ με προσαύξηση ύψους 50 ευρώ για κάθε παιδί.

Επίσης, το ποσό διπλασιάζεται φτάνοντας έως τα 1.600 ευρώ όταν η οικογένεια, εκτός από τα ενοίκια της κύριας κατοικίας, καλύπτει και φοιτητική στέγη. Για αυτό και είναι κρίσιμο να δηλώνονται στα συμβόλαια τα πραγματικά μισθώματα, ώστε οι ενοικιαστές να παίρνουν την πραγματική αποζημίωση που δικαιούνται» σημείωσε επιπρόσθετα ο πρωθυπουργός.

Η διαδικασία πληρωμών έχει αρχίσει και η καταβολή των χρημάτων «τρέχει» αυτόματα, χωρίς αιτήσεις, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να επισημαίνει ότι «η στέγαση είναι μείζον ζήτημα, ειδικά για τους νέους μας και είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε. Θέλω να ξέρετε ότι καθημερινά καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να στηρίξουμε όλους τους συμπολίτες μας, ειδικά αυτούς που το έχουν περισσότερο ανάγκη».