Ο Μητσοτάκης κάνει μαθήματα στο TikTok: Γιατί επισκέφτηκε το 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου

Λίγο πριν το άνοιγμα των σχολείων ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχίζει τις επισκέψεις στα σχολεία που θα ανακαινιστούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Μάλιστα, ο πρωθυπουργός ακολουθεί και μια στοχευμένη επικοινωνιακή τακτική επιλέγοντας το TikTok ως σχετικό δίαυλο για να δημοσιοποιήσει την επίσκεψή του στο στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.

Το Tik Tok είναι ιδιαίτερα δημοφιλές στις μικρές ηλικίες και επομένως προτιμότερο από facebook, Platform X ή Instagram, για να στοχεύσει στο συγκεκριμένο κοινό των μαθητών και των νεαρών ηλικιών.

Μπορεί στην κυβέρνηση να διαβεβαιώνουν ότι ο πολιτικός χρόνος μέχρι τις εκλογές είναι μακρύς ακόμα, ωστόσο η τακτική που ακολουθεί το Μέγαρο Μαξίμου αμέσως μετά την καλοκαιρινή ανάπαυλα έχει στοιχεία θετικής προβολής του κυβερνητικού έργου, σημάδι ότι οι ανεβαίνουν οι «εκλογικές στροφές».

Στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου, ένα από τα 431 σχολεία που ανακαινίζονται μέσα από το πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου. Το πρώτο κουδούνι της χρονιάς θα βρει μαθητές και εκπαιδευτικούς σε ένα κτήριο σημαντικά ανακαινισμένο. pic.twitter.com/U9wnPodzoo — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) August 25, 2025

Δεν είχε ανακαινιστεί από τότε που χτίστηκε

Το κτίριο που φιλοξενεί το σχολείο είναι το παλαιότερο σχολικό συγκρότημα στου Ζωγράφου. Χτίστηκε το 1954 και έκτοτε δεν είχε υποστεί κάποια εργασία ανακαίνισης των εγκαταστάσεων. Ο πρωθυπουργός ενημερώθηκε από την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη και τον διευθυντή του σχολείου Αριστείδη Φαλαγκάρα για τις εργασίες, που υλοποιούνται στις αίθουσες διδασκαλίας, στους κοινόχρηστους χώρους.

Στο προαύλιο του παλαιότερου σχολείου στον δήμο Ζωγράφου, τοποθετείται αναβατήρας και γίνονται τα απαραίτητα έργα ώστε το σύνολο των εγκαταστάσεων να είναι προσβάσιμο σε μαθητές με αναπηρία. Μάλιστα και όπως επισημάνθηκε, πρόκειται για την πρώτη ανακαίνιση του σχολικού συγκροτήματος από την κατασκευή των πρώτων κτηρίων του πριν από 70 χρόνια.

Θα ανακαινιστούν και άλλα σχολεία

Στην προαναγγελία ότι το πρόγραμμα «Μαριέττα Γιαννάκου» θα συνεχιστεί και θα επεκταθεί και σε άλλα σχολεία προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μετά την επίσκεψη του στο 3ο Γυμνάσιο Ζωγράφου.