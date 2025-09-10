Επικό TikTok από τον Κυριάκο Μητσοτάκη: Με το Final Countdown «υποδέχθηκε» το Final-4 της EuroLeague

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε το απόγευμα της Τετάρτης (10/9) μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή την «επιστροφή» του Final 4 της EuroLeague στην Ελλάδα.

Με ένα βίντεο που ανέβασε στο Tik Tok, και με μουσική υπόκρουση το θρυλικό Final Countdown που συνδέθηκε με το μπασκετικό έπος της εθνικής Ελλάδας το 1987, ο πρωθυπουργός έκανε λόγο για «ένα ακόμα πολύ καλό νέο» για το ελληνικό μπάσκετ και ευχήθηκε να είναι στον τελικό της EuroLeague οι δύο ελληνικές ομάδες που συμμετέχουν, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.

Αναλυτικά, όσα είπε ο πρωθυπουργός: «Μετά τη μεγάλη πρόκριση της εθνικής μας στα ημιτελικά του Eurobasket, σήμερα είχαμε ένα ακόμα πολύ καλό νέο για το ελληνικό μπάσκετ! Μετά από 19 χρόνια το Final 4 στην Αθήνα στο ΟΑΚΑ. Είναι μια δικαίωση των προσπαθειών της κυβέρνησής μας να φέρει στη πατρίδα μας μεγάλες αθλητικές διοργανώσεις. Με την ελπίδα φυσικά να δούμε και τις δύο ελληνικές ομάδες στο Final 4 και γιατί όχι και στον τελικό».