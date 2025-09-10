Τι συνέβη τις προηγούμενες φορές που διοργανώθηκε Final-4 στην Ελλάδα

Το σίριαλ που ταλαιπώρησε όλη την μπασκετική Ευρώπη ολοκληρώνεται εδώ, σήμερα Τετάρτη (10/9). Ο κύβος ερρίφθη, η Euroleague Basketball αποφάνθηκε πως το Final Four του 2026 θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα και αυτό πλέον είναι μη αναστρέψιμο!

Όλοι εκείνοι που ήθελαν το σπουδαίο event να μεταφερθεί στη Σερβία και πιο συγκεκριμένα στο Βελιγράδι, για μια ακόμα φορά, έπειτα και από το Final Four του 2022, προσπάθησαν πολύ… αλλά μάταια, αφού η Euroleague είχε άλλα σχέδια.

Τι είχε συμβεί τις προηγούμενες φορές που το Final-4 έγινε στην Ελλάδα

Η πρώτη φορά πουτο Final Four του θεσμού διοργανώθηκε στην Ελλάδα, ήταν το 1993. Τότε, το γήπεδο που το φιλοξένησε ήταν το Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, που φυσικά δίνει τους αγώνες του μέχρι και σήμερα το μπασκετικό τμήμα του Ολυμπιακού. Η ομάδα που «στέφθηκε» πρωταθλήτρια εκείνη τη σεζόν, ήταν η Λιμόζ. Η πρώτη γαλλική που κατέκτησε ποτέ ευρωπαϊκό τρόπαιο. Η Euroleague τότε, δεν υπήρχε ούτε καν σαν ιδέα και το όνομα του θεσμού ήταν FIBA European League. Αντίπαλος των Γάλλων στον μεγάλο τελικό, ήταν η Μπένετον Τρεβίζο, ενώ την τρίτη θέση κατέκτησε ο ΠΑΟΚ, που νίκησε στον αγώνα της τρίτης θέσης τη Ρεάλ Μαδρίτης.

Το 2000, το event ήρθε ξανά στην Ελλάδα, καθώς η τότε FIBA EuroLeague αποφάσισε ότι η Θεσσαλονίκη ήταν ο κατάλληλος προορισμός ώστε να το... υποδεχτεί. Οι αναμετρήσεις διεξήχθησαν στην σημερινή PAOK Sports Arena και πρωταθλήτρια ομάδα ήταν εκείνη του Παναθηναϊκού, ο οποίος κέρδισε στον τελικό την Μακάμπι Τελ Αβίβ, έπειτα από έναν συναρπαστικό αγώνα.

Η τελευταία φορά που το Final Four της διοργάνωσης έκανε την εμφάνισή του... στα μέρη μας, ήταν το 2007. Μετά τον Πειραιά και την Θεσσαλονίκη, σειρά είχε η πρωτεύουσα. Η Αθήνα που «διψούσε» να φέρει τις σπουδαίες αναμετρήσεις στα μέτρα της, είχε να προσφέρει το ΟΑΚΑ στην Euroleague και εκείνη... δεν δίστασε ούτε για λίγο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε επί της ΤΣΣΚΑ στον τελικό αγώνα και κατέκτησε τότε τον 4ο σχετικό τίτλο του.

19 χρόνια μετά λοιπόν, η Euroleague Basketball «στέλνει» ξανά το Final Four στην Ελλάδα, για τέταρτη φορά συνολικά και δεύτερη στην Αθήνα, με τους διοργανωτές να ελπίζουν πως το αποτέλεσμα θα είναι ακόμα πιο εντυπωσιακό και οι αγώνες ακόμα πιο συναρπαστικοί. Η «TELEKOM CENTER Athens» πληροί όλες τις απαραίτητες προϋποθέσεις ώστε να είναι το event πετυχημένο και το μόνο δεδομένο είναι πως η αρένα θα... σείεται, καθώς το κοινό περίμενε πολύ την επανεμφάνιση τέτοιου είδους αγώνων στην Ελλάδα και για τους οπαδούς της χώρας μας θα είναι όλα σίγουρα ευκολότερα. Το μόνο έξοδο που θα τους επιβαρύνει είναι εκείνο της απόκτησης των εισιτηρίων, που θα αφορούν στην είσοδό τους στο γήπεδο.