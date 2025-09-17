Συναγερμός με Έβανς στον Ολυμπιακό - Ο τραυματισμός και το διάστημα που θα απουσιάσει

Ο Κίναν Έβανς έμεινε εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για την Κρήτη και το Crete International Basketball Tournament. Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη οστεοχόνδρινη βλάβη στην δεξιά επιγονατίδα και αναμένεται να μείνει εκτός προπονήσεων για 15-20 μέρες.



Αυτό σημαίνει ότι ο παίκτης θα χάσει την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της Euroleague. Θυμίζουμε ότι ο Ολυμπιακός παίζει με την Μπασκόνια στην πρεμιέρα του στη διοργάνωση στις 30 Σεπτεμβρίου και στις 2 Οκτωβρίου η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα θα παίξει με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.



Η ομάδα του Πειραιά θα ταξιδέψει για την Κρήτη την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου. Ο Ολυμπιακός θα δώσει στις 19 του μήνα αγώνα με την Αρμάνι Μιλάνο ενώ ανάλογα με την εξέλιξη θα παίξει είτε με τη Φενέρμπαχτσε είτε με τον Ερυθρό Αστέρα. Στην αποστολή του Ολυμπιακού θα είναι οι διεθνείς Κώστας Παπανικολάου, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Γιαννούλης Λαρεντζάκης, Κώστας Αντετοκούνμπο.