Ολυμπιακός: Ο τραυματισμός του Έβανς φέρνει γκαρντ

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει την προετοιμασία του για τη νέα σεζόν, όμως οι δυσκολίες και τα προβλήματα δεν σταματούν.

Οι Πειραιώτες λίγες μέρες μετά τα φιλικά στην Κύπρο με Μονακό και Παρί και πριν ταξιδέψουν στο Ηράκλειο Κρήτης για τα τελευταία φιλικά με Μιλάνο, Φενέρ και Ερυθρό Αστέρα έμαθαν μία άσχημη είδηση.

Ο Κίναν Έβανς τραυματίστηκε στη δεξιά επιγονατίδα και θα μείνει εκτός προπονήσεων για 15-20 ημέρες σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση.

Αυτό σημαίνει πως ο Αμερικανός γκαρντ, που έχει βασίσει πολλά πάνω του ο Ολυμπιακός ενόψει της νέας σεζόν, θα χάσει σίγουρα τα πρώτα δύο ματς της Ευρωλίγκας με Μπασκόνια (30/9) και Ρεάλ (2/10) και θα χρειαστεί χρόνο, για να βρεθεί σε καλή κατάσταση, αφού ήδη έμεινε εκτός για 1.5 χρόνο και έπαιξε μόνο στα φιλικά με Προμηθέα και Μονακό.

Το σημαντικό είναι πως ο Έβανς δεν έχει εκ νέου θέμα στο πόδι που τραυματίστηκε το Μάιου του 2024 και η κατάστασή του θα ελέγχεται συνεχώς.

Το νέο πρόβλημα με τον Κίναν Έβανς επισπεύδει πλέον το θέμα απόκτησης γκαρντ για τους Πρωταθλητές Ελλάδας, καθώς στον «άσσο» έχει μείνει μονάχα ως στιβαρή επιλογή ο Τόμας Ουόκαπ.

Στις ΗΠΑ τις επόμενες ημέρες θα γίνουν κοψίματα από ομάδες του ΝΒΑ, οπότε ίσως να προκύψει κάτι από εκεί, ενώ από την ευρωπαϊκή αγορά δεν αποκλείεται να γίνουν κάποιες επαφές με περιπτώσεις όπως του Φρανσίσκο της Ζαλγκίρις και του Μίλερ-ΜακΙντάιρ του Ερυθρού Αστέρα.

Αμφότεροι έχουν συμβόλαιο και ρόλο στις ομάδες τους, όμως αν ο Ολυμπιακός τους «χτυπήσει» την πόρτα δεν πρέπει να αποκλειστεί τίποτα.

Όπως και να έχει βρισκόμαστε μετά και τον τραυματισμό του Έβανς σε ημέρες εξελίξεων στους Πειραιώτες όσον αφορά το θέμα απόκτησης γκαρντ με two-way χαρακτηριστικά.