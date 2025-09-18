Ολυμπιακός: Στο τραπέζι η λύση Καλάθη - Προχωρούν οι αναζητήσεις για γκαρντ μετά τον τραυματισμό Έβανς

Ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς στο φιλικό με τη Μονακό στην Κύπρο αλλάζει τα δεδομένα στον Ολυμπιακό, που επισπεύδει τις διαδικασίες για την απόκτηση γκαρντ. Ο Γιώργος Μπαρτζώκας, σε συνεργασία με τη διοίκηση, «σκανάρει» μια εξαιρετικά περιορισμένη αγορά για να βρει παίκτη που θα δώσει λύσεις άμεσα, ενόψει του Σούπερ Καπ και της εκκίνησης της EuroLeague σε Βιτόρια και Μαδρίτη.



Στην πρώτη γραμμή των «ερυθρόλευκων» αναζητήσεων βρίσκεται ο Μόντε Μόρις, ένας γκαρντ με ικανότητα στο σκορ, το σουτ και στη δημιουργία. Η υπόθεσή του ωστόσο δεν είναι απλή, καθώς ο ίδιος προτιμά να περιμένει πιθανή πρόταση από το ΝΒΑ. Παρόμοιο σκηνικό υπάρχει και με τον Κόρι Τζόζεφ, ενώ στους Πειραιώτες έχει προταθεί εκ νέου και ο Νταλάνο Μπάντον.



Η ομάδα του Πειραιά παρακολουθεί παράλληλα και την ευρωπαϊκή αγορά, όπου οι επιλογές είναι περιορισμένες χωρίς «σπάσιμο» συμβολαίων. Ο Φρανσίσκο παραμένει στη λίστα, παρά τη στάση της Ζαλγκίρις, ενώ υπάρχει ενδιαφέρον και για τον Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ του Ερυθρού Αστέρα, αν και η περίπτωσή του παρουσιάζει δυσκολίες.



Στο μεταξύ, προτάθηκε στον Ολυμπιακό και ο Νικ Καλάθης. Η εμπειρία, η ποιότητα και το ελληνικό διαβατήριό του είναι δελεαστικά στοιχεία, αλλά η ηλικία του, τα πρόσφατα προβλήματα τραυματισμών και το γεγονός ότι ανήκει ακόμη στη Μονακό περιπλέκουν τα δεδομένα. Επιπλέον, οι πρωταθλητές Ελλάδας αναζητούν κυρίως παίκτη με επιθετικές αρετές και δυνατότητα απειλής στο σκοράρισμα, στοιχεία που πλησιάζουν περισσότερο στο προφίλ του Μόρις παρά του Καλάθη.