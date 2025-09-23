Οι προβλέψεις του Μάικ Τζέιμς για τη Euroleague: Στη κορυφή ο Παναθηναϊκός και τέταρτος ο Ολυμπιακός

Ακριβώς μία εβδομάδα έμεινε για την πρεμιέρα της Euroleague, και σιγά σιγά, οι μπασκετικοί της Ευρώπης μπαίνουν στο κλίμα της νέας σεζόν και ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της διοργάνωσης, ο Μάικ Τζέιμς, κλήθηκε από την Euroleague να κάνει μια πρόβλεψη όσον αφορά τη βαθμολογία της διοργάνωσης από την πρώτη θέση μέχρι την 20η.

Συγκεκριμένα ο 34χρονος γκαρντ της Μονακό τοποθέτησε τον Παναθηναϊκό AKTOR στην πρώτη θέση τονίζοντας ότι η πρώην ομάδα του, έχει ένα από τα πιο πλήρες ρόστερ στην Ευρώπη και την εμπιστεύεται για την πρωτιά. Στη δεύτερη θέση τοποθέτησε την δική του ομάδα τη Μονακό, η οποία την περασμένη σεζόν με τον Βασίλη Σπανούλη στον πάγκο έφτασε μέχρι τον τελικό του final 4. Στην τρίτη θέση έβαλε τη Ρεάλ Μαδρίτης ενώ στην τέταρτη τοποθέτησε μια ομάδα με την οποία «φλέρταρε» ο Αμερικανός στο μεταγραφικό παράθυρο του καλοκαιριού τον Ολυμπιακό.

Ωστόσο οι δύο προβλέψεις του Τζέιμς που παραξένευσαν όσους είδαν το βίντεο ήταν εκείνες σχετικά με την τελική κατάταξη των άλλων δυο γαλλικών ομάδων της Βιλλερμπάν και της Παρί, με τον άσο των Μονεγάσκων να τις τοποθετεί στην 18η και 20η θέση της βαθμολογίας.