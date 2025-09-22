Ολυμπιακός: Στα «ραντάρ» ο Γάλλος γκαρντ Ντιλικίνα με εμπειρία από NBA και EuroLeague (video)

Οι «ερυθρόλευκοι», φέρεται να εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Φρανκ Ντιλικίνα για την ενίσχυση στη θέση των γκαρντ, μετά και τον τραυματισμό του Κίναν Έβανς. Ο 27χρονος Γάλλος διεθνής γκαρντ, αγωνίστηκε την περασμένη σεζόν με την Παρτίζαν. Στα 21 παιχνίδια που έπαιξε, είχε μέσο όρο 6,1 πόντους, 1,7 ασίστ, με αξιοσημείωτα ποσοστά ευστοχίας: 54,5% στα δίποντα και 37,1% στα τρίποντα.

Ο Ντιλικίνα γεννήθηκε στο Ιξέλ του Βελγίου από γονείς από τη Ρουάντα και μετακόμισε στη Γαλλία σε ηλικία τριών ετών. Ξεκίνησε την καριέρα του στην ακαδημία της Στρασμπούρ, όπου γρήγορα ξεχώρισε για το ταλέντο του. Κέρδισε τον τίτλο του καλύτερου νέου παίκτη στη γαλλική Pro A για δύο συνεχόμενες σεζόν (2015-16 και 2016-17) και αναδείχθηκε MVP στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα U18 του 2016, όπου οδήγησε τη Γαλλία στο χρυσό μετάλλιο.

Το κεφάλαιο ΝΒΑ και η επιστροφή στην Ευρώπη

Οι εντυπωσιακές του εμφανίσεις τον οδήγησαν στο NBA Draft του 2017, όπου επιλέχθηκε στην 8η θέση από τους Νιου Γιορκ Νικς. Έμεινε στους Νικς για τέσσερις σεζόν, όντας ο δεύτερος νεότερος παίκτης στο πρωτάθλημα στη rookie χρονιά του. Παρά τις προσδοκίες, η θητεία του στην ομάδα χαρακτηρίστηκε από σκαμπανεβάσματα.

Μετά τους Νικς, ο Ντιλικίνα αγωνίστηκε στους Ντάλας Μάβερικς (2021-2023) και για ένα μικρό διάστημα στους Σάρλοτ Χόρνετς (2023-2024), πριν επιστρέψει στην Ευρώπη για λογαριασμό της Παρτίζαν.

ΑΠΕ ΜΠΕ

Εκτός από την πορεία του σε συλλογικό επίπεδο, ο Ντιλικίνα έχει μια αξιοσημείωτη καριέρα με την εθνική ομάδα της Γαλλίας. Συμμετείχε στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2019, όπου η Γαλλία κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο, παρέα με τον Εβάν Φουρνιέ, τον οποίο γνωρίζει αρκετά καλά.

Ο Ντιλικίνα είναι γνωστός για τα αμυντικά του προσόντα, την ικανότητά του να πιέζει στην μπάλα, είναι ιδιαίτερα αθλητικός, στοιχεία που τον καθιστούν έναν παίκτη ικανό να προσφέρει στην περιφερειακή άμυνα. Η ενδεχόμενη προσθήκη του στο ρόστερ του Ολυμπιακού θα μπορούσε να δώσει μια νέα δυναμική στην ομάδα, με ένα αθλητικό κορμί, ικανό στο ένας εναντίον ενός, που θα συμπληρώσει ιδανικά την περιφερειακή γραμμή των πειραιωτών.