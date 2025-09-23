Ολυμπιακός: Παρουσιάσε τις νέες εντυπωσιακές φανέλες για τη σεζόν 2025/26 (pic-video)

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός έκανε μια εντυπωσιακή παρουσίαση για τις νέες εμφανίσεις για τη σεζόν 2026/26, μέσω ενός βίντεο διάρκειας ενός λεπτού. Στο επίκεντρο της παρουσίασης βρέθηκαν τρεις σημαντικοί παίκτες: ο αρχηγός Κώστας Παπανικολάου, ο Εβάν Φουρνιέ και ο Σάσα Βεζένκοφ.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποκάλυψαν τρεις διαφορετικές φανέλες για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Η πρώτη φανέλα, την οποία φορά ο Φουρνιέ, είναι λευκή με κόκκινες λεπτομέρειες. Η δεύτερη, η κλασική εμφάνιση της ομάδας που παρουσιάζει ο Παπανικολάου, είναι η ερυθρόλευκη με τα έντονα χρώματα. Τέλος, η τρίτη φανέλα, την οποία φορά ο Βεζένκοφ, είναι μαύρη με κόκκινες λεπτομέρειες.

@olympiacosbc

Στο βίντεο, οι παίκτες εμφανίζονται φορώντας τις νέες φανέλες, με τον Παπανικολάου να δηλώνει στο τέλος: «GSA. Never Quit». Στις εμφανίσεις ξεχωρίζει ο χορηγός της ομάδας, «Arrena», που βρίσκεται κάτω από το σήμα του Ολυμπιακού. Επιπλέον, στο μπροστινό μέρος του σορτς, αναγράφεται με έντονα γράμματα το «OLY».

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ολυμπιακός και GSA με στόχο τον ουρανό!

Αυτές είναι οι επίσημες φανέλες για τη σεζόν 2025-26!

Never quit

We are Olympiacos

