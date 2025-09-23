Ολυμπιακός: Ντόντα Χολ και Τάισον Γουόρντ δοκίμασαν ελληνική κουζίνα και ενθουσιάστηκαν (vid)

Ο Εβάν Φουρνιέ, ήταν εκείνος, οποίος εδώ και ένα χρόνο που αγωνίζεται για λογαριασμό του Ολυμπιακού, έχει διαφημίσει όσο καλύτερα θα μπορούσε την ελληνική κουζίνα δοκιμάζοντας συνεχώς νέα εδέσματα. Με αυτόν τον τρόπο η «μόδα» του Γάλλου γκαρντ συνεχίζεται και φέτος στην πειραϊκή ομάδα, με πρωταγωνιστές αυτή τη φορά τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα των «ερυθρόλευκων», Ντόντα Χολ και Τάισον Γουόρντ.

Συγκεκριμένα η Euroleague θέλοντας να καλωσορίσει τους δύο Αμερικάνους στην Ευρώπη τους έβαλε να δοκιμάσουν σπανακόπιτα, μπουγάτσα και παστίτσιο, τρία από τα πιο γνωστά πιάτα στην Ελλάδα. Οι δύο καλαθοσφαιριστές φάνηκε να απολαμβάνουν το γεύμα τους, βάζοντας μάλιστα και τη δική τους βαθμολογία στο τέλος.

We got the new boys in town some Greek traditional food 🇬🇷



(yeah, the rest had already eaten the other two courses 🙁) pic.twitter.com/myu15ZmBjT — EuroLeague (@EuroLeague) September 23, 2025

Ο Τάισον Γουόρντ, είπε για το παστίτσιο ότι είναι σαν λαζάνια αλλά με διαφορετική σάλτσα ενώ στην σπανακόπιτα έβαλε 7 στα 10 λέγοντας ότι η φέτα που έχει του αρέσει πολύ και τέλος την υψηλότερη του βαθμολογία την έβαλε στη Μπουγάτσα, βάζοντας 8,5 στα 10.

Από την άλλη πλευρά ο Ντόντα Χολ, δοκίμασε και εκείνος από όλα τα πιάτα και βαθμολόγησε το παστίτσιο με 8 στα 10.