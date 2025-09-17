Οι τρεις ομάδες που πρόκειται να αποχωρήσουν από την EuroLeague για το NBA Europe

Είναι βέβαιο πως στο μέλλον το NBA Europe θα εγκατασταθεί στην Ευρώπη, με στόχο να αποκτήσει σημαντικό μερίδιο της αγοράς και της προσοχής των φιλάθλων, αμφισβητώντας τη θέση της EuroLeague, εφόσον οι δύο πλευρές δεν καταφέρουν να συνεργαστούν αρμονικά.

Η έναρξη αυτής της πρωτοβουλίας δεν αναμένεται φέτος ή την επόμενη σεζόν, αλλά, σύμφωνα με τον κομισάριο της κορυφαίας λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, η εφαρμογή του σχεδίου πιθανότατα θα γίνει το 2028.

Παράλληλα, ο έγκριτος αναλυτής NBA του Forbes, Έβαν Σίντερι, αποκάλυψε τα σχέδια των κορυφαίων ομάδων της EuroLeague, οι οποίες βρίσκονται στο στόχαστρο του «μαγικού κόσμου» για τη νέα ευρωπαϊκή λίγκα.

Τα μεγάλα ονόματα που αναμένονται να μετακομίσουν

Σύμφωνα με τον Σίντερι, οι τρεις βασικές ομάδες που ξεχωρίζουν είναι η Ρεάλ Μαδρίτης, η παραδοσιακή της αντίπαλος στην Ισπανία, Μπαρτσελόνα, καθώς και η τρέχουσα πρωταθλήτρια Ευρώπης, Φενέρμπαχτσε. Υπάρχουν ήδη πληροφορίες για συναντήσεις ανάμεσα στον Άνταμ Σίλβερ και τις διοικήσεις των τριών αυτών συλλόγων.

All of the following EuroLeague teams are expected to join the NBA’s new European league in 2028:



Real Madrid

Barcelona

Fenerbahçe



Other soccer giants, Manchester City and PSG, will be joining with brand new basketball teams as well. pic.twitter.com/jfZbhci4Bu — Evan Sidery (@esidery) September 17, 2025

Το ρεπορτάζ όμως δεν περιορίστηκε εκεί, αποκαλύπτοντας ένα φιλόδοξο σχέδιο της διοργανώτριας αρχής που αφορά και ποδοσφαιρικούς κολοσσούς. Ο λόγος για τις Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν. Όπως επισημαίνεται, αυτές οι ομάδες, μαζί με άλλους παγκόσμιας εμβέλειας ποδοσφαιρικούς συλλόγους, αναμένεται να εισέλθουν στη νέα κλειστή λίγκα με νέα τμήματα μπάσκετ, τα οποία μέχρι σήμερα δεν έχουν παρουσία στον χώρο. Πρόκειται για μια θεμελιώδη αλλαγή στα μπασκετικά δεδομένα της Ευρώπης.