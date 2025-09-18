Αυτός είναι ο... άγνωστος αδερφός του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Η Ελλάδα έχει ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις της στο φετινό Eurobasket, έχοντας επιστρέψει πίσω στην πατρίδα, με το χάλκινο μετάλλιο και την τρίτη θέση στη διοργάνωση.

Ωστόσο, το μυαλό του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται ακόμα στη Λετονία και ιδίως στην ένταση που ανέκυψε μετά τον ημιτελικό της Ελλάδας με την Τουρκία.

Τότε, ο σταρ της Τουρκίας, Αλπερέν Σενγκούν είχε μια πολύ προκλητική συμπεριφορά, τόσο στο παρκέ, όσο και σε δημοσιεύσεις του μετέπειτα στα Social Media του. Αποτέλεσμα Γιάννης και ο παίκτης των Ρόκετς να μην ανταλλάξουν χειραψίες στη βράβευση της κορυφαίας πεντάδας. Η αλήθεια είναι πως ο ένας δεν γύρισε καν να κοιτάξει τον άλλο.

Ο «Greek Freak», τοποθετήθηκε για την ένταση ανάμεσα στους δυο, δείχνοντας πως δεν υπάρχει τίποτα που να τους χωρίζει. «Παίζουμε για την αγάπη του παιχνιδιού, παίζουμε με σεβασμό. Παίζουμε για την αγάπη στις χώρες μας. Πάντα θυμόμαστε πως ο αθλητισμός ενώνει και δε μας χωρίζει». Αυτό ήταν το μήνυμα του Έλληνα παίκτη, μαζί με μια φωτογραφία που οι δυο τους αγκαλιάζονταν σε παιχνίδι του NBA. Δείχνοντας το μεγαλείο του χαρακτήρα του.

Το σίγουρο είναι ότι τα αδέλφια Αντετοκούνμπο έβαλαν το λιθαράκι τους στην επιτυχία της «γαλανόλευκης» στο Eurobasket. Πόσοι όμως είναι στα αλήθεια οι AntetokounBros; Άπαντες θαυμάζουν τον Γιάννη. Οι περισσότεροι διασκεδάζουν με τον Θανάση. Πολλοί γνωρίζουν τον Κώστα και ίσως λιγότεροι τον Άλεξ. Μα στα αλήθεια πόσοι γνωρίζουν τον Φράνσις Αντετοκούνμπο;

Αυτός είναι ο μεγάλος αδελφός από τους AntetokounBros

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο είναι ο μεγαλύτερος αδερφός από τους AntetokounBros αφού γεννήθηκε το 1988 στη Νιγηρία. Ο ίδιος δεν ακολούθησε τον δρόμο του μπάσκετ όπως τα υπόλοιπα αδέλφια του.

Η πρώτη του ενασχόληση με τον αθλητισμό ήταν ως ποδοσφαιριστής και έπαιξε σε διάφορα πρωταθλήματα της Νιγηρίας και της Ελλάδας, σε διάφορες ομάδες, όπως για παράδειγμα το 2018 στη Σπάρτη. Όμως η μεγάλη του αγάπη αποδείχθηκε η μουσική. Με το καλλιτεχνικό όνομα «Ofili» έχει κυκλοφορήσει αρκετά τραγούδια και εμφανίζεται σε συναυλίες, κυρίως στην Αφρική. Μεγάλωσε στο Λάγος με τους παππούδες του, καθώς οι γονείς του είχαν ήδη μεταναστεύσει στην Ελλάδα πριν γεννηθεί ο Γιάννης.

Ο Φράνσις Αντετοκούνμπο χρησιμοποιεί το μεσαίο του όνομα, Οφίλι, και προ ετών πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο του single, «Shekosi,» και το μουσικό βίντεο το 2020.

Τα δύσκολα χρόνια στη Νιγηρία

«Είμαι στην Ελλάδα τα τελευταία 5 – 6 χρόνια επειδή είναι εδώ η οικογένεια μου. Είχα να τους δω περίπου 29 χρόνια, άρα μπορείτε να καταλάβετε πως ήταν. Όταν συνάντησα την οικογένεια μου, ήταν πολύ μεγάλη στιγμή. Ήταν το όνειρο μου να ζήσω με την οικογένεια μου, αλλά ήταν δύσκολο για εκείνους να με φέρουν στην Ελλάδα», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά σε παλαιότερη συνέντευξή του ο Φράνσις Αντετοκούνμπο.

«Ήρθε η κατάλληλη στιγμή και τελικά είμαι εδώ, μένω στο Ψυχικό. Όλη η οικογένεια μένει στο Ψυχικό. Όταν έχεις τη χάρη Του, τα όνειρα σου γίνονται πραγματικότητα και ο Θεός είναι μαζί σου. Αν συνεχίζεις να δουλεύεις σκληρά, μπορείς να ζήσεις οπουδήποτε».

Τέλος, όσον αφορά στην απώλεια του πατέρα του, ο Φράνσις Αντετοκούνμπο τόνισε πως «ποτέ δεν περιμέναμε να συμβεί κάτι τέτοιο, ήταν μεγάλο πλήγμα».

Ο μεγάλος αδερφός των AntetokounBros ήταν ακόμα παιδί όταν αποχωρίστηκε την οικογένειά του και μεγάλωσε κοντά στους παππούδες του.

«Ήμουν πολύ μικρός, περίπου 5 ετών, όταν οι γονείς μου αποφάσισαν να έρθουν στην Ελλάδα. Έμεινα λοιπόν πίσω και έζησα μαζί με τον παππού και τη γιαγιά. Για να είμαι ειλικρινής το εμπόδιο ήταν τα έγγραφα. Οι γονείς μου όταν ήρθαν στην Ελλάδα δεν είχαν χαρτιά και ήταν δύσκολο γι’ αυτούς ακόμα και να επισκεφτούν τη Νιγηρία. Σκέψου λοιπόν πόσο δύσκολο ήταν αντίστοιχα να με πάρουν μαζί τους στην Ελλάδα. Tα τελευταία χρόνια ωστόσο μπορούσα κι εγώ να μετακινούμαι πιο άνετα και τελικά πριν από περίπου τέσσερα χρόνια ήρθα να μείνω μόνιμα εδώ. Σίγουρα όλο αυτό δεν ήταν εύκολο για εμάς», είχε τονίσει.

Τόσο ο Γιάννης όσο και ο Θανάσης, τα δύο από τα τέσσερα αδέλφια του, έχουν παραδεχτεί σε συνεντεύξεις τους τις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετώπισε η οικογένεια στην Ελλάδα καθώς και την ανάγκη να εργαστούν από νεαρή ηλικία.

«Αντίστοιχες δυσκολίες είχαμε κι εμείς στο Λάγος της Νιγηρίας γιατί ο παππούς και η γιαγιά ήταν συνταξιούχοι δάσκαλοι. Οπότε χρειάστηκε να παλέψουμε για την επιβίωσή μας σε αρκετές περιπτώσεις. Δεν ήταν εύκολο, είχα όμως την υποστήριξη κάποιων θείων μου για να τελειώσω το σχολείο».

Παρά τις δυσκολίες, ο Φράνσις Αντετοκούνμπο κατάφερε να συνεχίσει τις σπουδές του και να αποκτήσει πτυχίο στη Διοίκηση Επιχειρήσεων.

«Εκτός από τη μουσική, την οποία λάτρευα από μικρή ηλικία, αγαπούσα και το κομμάτι της Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς πιστεύω ότι είναι ένας κλάδος που συναντά κανείς παντού στη ζωή του. Παρακολούθησα λοιπόν ένα πρόγραμμα τριών ετών στο Λάγος. Έπρεπε να σπουδάσω για να αποκομίσω γνώσεις ενώ στο μυαλό μου είχα πάντα ότι αυτή η σχολή μπορεί να με βοηθήσει στο μέλλον να διαχειριστώ και τις δικές μου δουλειές».

Σχετικά με το πώς είναι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο στην καθημερινότητά του, ο αδελφός του ανέφερε: «Είναι ένας άνθρωπος. Είμαστε οικογένειά του και έχει πάντα χρόνο για την οικογένειά του. Όταν παίζει αγώνες είναι προσηλωμένος εκεί, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει οικογένεια. Ο αδελφός μου λέει ότι αισθάνεται Έλληνας και αυτό πρέπει να κρατήσετε. Αφήστε τι λέει ο κόσμος».