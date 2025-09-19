Αντετοκούνμπο - Σενγκούν: Το τηλεφώνημα που έβαλε τέλος στην ένταση

Η ένταση που είχε δημιουργηθεί ανάμεσα στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τον Αλπερέν Σενγκούν κατά τη διάρκεια του EuroBasket έμοιαζε να έχει ξεφύγει από τον έλεγχο. Οι δύο παίκτες δεν αντάλλαξαν ούτε βλέμμα στη βράβευσή τους στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης, ενώ δηλώσεις και αναρτήσεις που ακολούθησαν όξυναν το κλίμα. Αποκορύφωμα αποτέλεσαν οι απειλητικές αναφορές που δέχθηκε η σύζυγος του Έλληνα σούπερ σταρ στα κοινωνικά δίκτυα, γεγονός που έκανε την κατάσταση ακόμη πιο σοβαρή.



Giannis Antetokounmpo reached out to Alperen Sengun once their EuroBasket beef had clearly gone too far 👀



More details: https://t.co/zCALrOf7ck pic.twitter.com/eukUtPvZq6 — BasketNews (@BasketNews_com) September 19, 2025





Σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, ο Αντετοκούνμπο ήταν εκείνος που έκανε το πρώτο βήμα για να κλείσει το ζήτημα. Αναζητώντας τρόπους επικοινωνίας, κατάφερε να βρει τον αριθμό τηλεφώνου του Σενγκούν και να μιλήσει απευθείας μαζί του. Ακολούθησε ανταλλαγή πολλών μηνυμάτων, μέσα από τα οποία οι δύο αθλητές κατέληξαν σε κοινή ανάρτηση στα social media, δείχνοντας με φωτογραφία τους αγκαλιά ότι η διαμάχη τους ανήκει πλέον στο παρελθόν.







Το μήνυμά τους ήταν ξεκάθαρο. O αθλητισμός ενώνει, δεν διχάζει. Πλέον, Αντετοκούνμπο και Σενγκούν θα περιορίσουν τη «μονομαχία» τους στα παρκέ, με το επόμενο ραντεβού τους να είναι προγραμματισμένο για τις 9 Νοεμβρίου, όταν οι Μπακς θα αντιμετωπίσουν τους Ρόκετς.