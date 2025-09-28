Σρέντερ σε Αταμάν: «Ευτυχώς που ποτέ δεν θα γίνεις προπονητής μου»

Ο Εργκίν Αταμάν, στο πλαίσιο της Media Day του Παναθηναϊκού, κλήθηκε να σχολιάσει τις δηλώσεις του Ντένις Σρέντερ, ο οποίος τον είχε ειρωνευτεί με αφορμή την ανάδειξή του σε κορυφαίο προπονητή του EuroBasket 2025.

Ο Τούρκος τεχνικός δεν απέφυγε την ερώτηση, δείχνοντας πως η κόντρα με τον Γερμανό γκαρντ συνεχίζει να «συντηρείται» και εκτός παρκέ.

Οι δηλώσεις του Αταμάν

«Ο Σρέντερ είναι καλός παίκτης, αλλά δεν μπορώ να σχολιάσω τα θέματα προσωπικότητάς του. Για μένα, η ηγεσία, η ανθρωπιά και η ταπεινή προσέγγιση είναι πιο σημαντικά από την καλή απόδοση. Ο Σρέντερ δεν χρειάζεται να μου ζητήσει συγγνώμη. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη και δεν με νοιάζει. Αλλά όταν υπογράφω έναν παίκτη, πρώτα κοιτάζω την προσωπικότητά του και τα όρια της αξιοπρέπειάς του.

Κέρδισαν έναν αγώνα που νόμιζαν πως είχαν χάσει, και οι παίκτες βιώνουν ένα επιπλέον επίπεδο ενθουσιασμού σε τέτοιες καταστάσεις. Ο Σρέντερ, σε αυτό το βίντεο, φάνηκε να αντιμετωπίζει... κάποιου είδους πρόβλημα λόγω της έξαψής του. Δεν είναι και τόσο μεγάλο πρόβλημα. Το αποδίδω στην νεαρή του ηλικία. Οι προπονητές του ΝΒΑ πρέπει να σκεφτούν έναν παίκτη που αλλάζει ομάδα κάθε χρόνο. Αυτό ήδη δείχνει την κατάσταση του Σρέντερ».

🇹🇷 Ergin Ataman'dan Avrupa Şampiyonası değerlendirmesi:



"EuroBasket'in en iyi takımı bizdik."



Röportajın tamamı için: https://t.co/yvxr34XUQ6 pic.twitter.com/2spYeBigH8 — S Sport (@ssporttr) September 26, 2025

Ο Σρέντερ δεν άφησε τις δηλώσεις του Αταμάν ασχολίαστες

«Είσαι τυχερός που δεν θα γίνεις ποτέ προπονητής μου. Δεν ήμουν εγώ που ξεκίνησε αυτόν τον καβγά... εσύ το ξεκίνησες, μιλούσες για εμάς. Αν λες ανοησίες, έπρεπε να τις είχες υποστηρίξει. Αλλά δεν το έκανες! Συγγνώμη, κόουτς!»