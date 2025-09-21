Αλπερέν Σενγκούν: Αγόρασε Rolex στον Οσμάνι για το… «φρένο» στον Γιάννη Αντετοκούνμπo

Ο Αλπερέν Σενγκούν, ο ταλαντούχος σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, έκανε πράξη την υπόσχεσή του και δώρισε ένα πολυτελές ρολόι Rolex στον συμπαίκτη του στην εθνική ομάδα της Τουρκίας, Ερτσάν Οσμάνι.

Ο λόγος για αυτή τη γενναιόδωρη κίνηση ήταν το εξαιρετικό αμυντικό έργο του Οσμάνι στον ημιτελικό του Eurobasket, όπου η Τουρκία αντιμετώπισε την Ελλάδα. Ο Οσμάνι ανέλαβε το δύσκολο έργο της αντιμετώπισης του Γιάννη Αντετοκούνμπο και κατάφερε να περιορίσει τον «Greek Freak» στους μόλις 12 πόντους, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη νίκη της Τουρκίας και την πρόκρισή της στον τελικό.

Ο Οσμάνι, εκτός από την αμυντική του συνεισφορά, ήταν και πολύ αποτελεσματικός στην επίθεση, πετυχαίνοντας έξι τρίποντα. Ο Σενγκούν, αναγνωρίζοντας την αξία του συμπαίκτη του, ανέβασε μια φωτογραφία στο Instagram όπου οι δύο παίκτες ποζάρουν με το ρολόι, με τον Τούρκο NBAερ να τηρεί την υπόσχεση του.