Σενγκούν: Μετά τη συγγνώμη, διασκέδασε σε ελληνικό εστιατόριο με Άννα Βίσση (video)

Μετά τη δημόσια συγγνώμη για την ανάρτηση του, ο Αλπερέν Σενγκούν, ο 23χρονος σέντερ των Χιούστον Ρόκετς, ο οποίος κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο με την εθνική ομάδα της Τουρκίας στο Eurobasket 2025, βρέθηκε στην ελληνική ταβέρνα «Μάνος» στο τουριστικό θέρετρο της Μαρμαρίδας στην Τουρκία.

Η βραδιά είχε έντονο ελληνικό χρώμα, με το Τούρκο NBAer να διασκεδάζει υπό τους ήχους της Άννας Βίσση και του θρυλικού τραγουδιού «Ψυχεδέλεια», ενώ στο βίντεο φαίνεται ο γιος του ιδιοκτήτη της ταβέρνας «Μάνος», Γιάννης Μάγκος, να σηκώνει από το τραπέζι Αλπερέν Σενγκούν και να τον προτρέπει να σπάσουν μαζί δεκάδες πιάτα. Στο τέλος μάλιστα ο ίδιος σπάει ένα πιάτο στο κεφάλι του Τούρκου All-Star στο ΝΒΑ, ενώ όπως είναι φυσικό στο μαγαζί επικράτησε σχετικός «χαμός».

Μετά το τέλος της βραδιάς, οι δυο τους έβγαλαν μια αναμνηστική φωτογραφία, όπως μπορείτε να δείτε στα πλάνα του Poilitisonline.com, αγκαλιασμένοι και χαμογελαστοί. Έτσι, ο Αλπερέν Σενγκούν, με αυτόν τον τρόπο φαίνεται να περνάει το δικό του μήνυμα για ό,τι συνέβη, επιλέγοντας να διασκεδάσει σε ελληνικό εστιατόριο, πριν επιστρέψει στις ΗΠΑ για την έναρξη της νέας σεζόν στο ΝΒΑ.