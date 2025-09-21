Ο Σπανούλης πήρε τον πρώτο τίτλο του ως προπονητής

Ο Βασίλης Σπανούλης συνεχίζει να χτίζει τη δική του προπονητική κληρονομιά και κατέκτησε τον πρώτο του τίτλο σε συλλογικό επίπεδο. Μετά το χάλκινο μετάλλιο που πανηγύρισε με την Εθνική στο EuroBasket της Ρίγας, ο Έλληνας τεχνικός οδήγησε τη Μονακό στην κορυφή του γαλλικού Super Cup.

Η ομάδα του Πριγκιπάτου επικράτησε με εμφατικό τρόπο της Λε Μαν, επικρατώντας με 104-79 στον τελικό και σηκώνοντας την πρώτη κούπα της νέας σεζόν. Οι παίκτες του Σπανούλη πήραν από νωρίς τον έλεγχο, χτίζοντας προβάδισμα 14 πόντων ήδη από το πρώτο δεκάλεπτο (30-16), και δεν κοίταξαν ξανά πίσω.

Η Μονακό παρουσίασε πλουραλισμό στην επίθεση, με πέντε παίκτες να σημειώνουν διψήφιο αριθμό πόντων: Οκόμπο, Τάις, Ντιαλό, Τζέιμς και Μίροτιτς. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Μάικ Τζέιμς με 18 πόντους, ενώ τον ακολούθησε ο Οκόμπο με 16, υπογραμμίζοντας την ομαδική υπεροχή της Μονακό.