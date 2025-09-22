Πως ένας κωδικός έκανε πλούσιο τον Κέβιν Ντουράντ

Ο Κέβιν Ντουράντ ετοιμάζεται για μια νέα σεζόν ορόσημο στην καριέρα του. Σε ηλικία 36 ετών πλέον, βρίσκεται σε μια νέα ομάδα, στους Χιούστον Ρόκετς. Ένα νέο γκρουπ, με παίκτες με απίστευτο ταλέντο, το οποίο με την προσθήκη του γίνεται φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου στο NBA. Ίσως και η τελευταία ευκαιρία που θα έχει να το καταφέρει, με την ημέρα που θα κρεμάσει τα παπούτσια του να πλησιάζει.

Ωστόσο, περίπου έναν μήνα πριν από την έναρξη της δράσης στον «μαγικό πλανήτη», μια συγκυρία από το πουθενά, έκανε τον Ντουράντ κατά πολλά εκατομμύρια πλουσιότερο! Και αν το συγκρίνουμε με το συμβόλαιο που θα πάρει φέτος στο Τέξας, το ποσό γίνεται ακόμα πιο εμφατικό Υπολογίζεται πως αυτή τη σεζόν, ο Ντουράντ θα λάβει λίγο περισσότερο από 54 εκατομμύρια δολάρια. Ένας ξεχασμένος... κωδικός, του έδωσε εν μια νυκτί, τα μισά από αυτά!

Τα Bitcoin, απέδωσαν επιτέλους καρπούς

H εν λόγω ιστορία, ξεκινάει σχεδόν μια δεκαετία πίσω. Το μακρινό 2016, όταν ο Ντουράντ, μαζί με τον συνεργάτη του και κοντινό του φίλο, Ριτς Κλέιμαν, αποφάσισαν να κάνουν μια επένδυση. Έβαλαν «κάτω» κεφάλαια αξίας 100.000 δολαρίων και τα επένδυσαν σε Bitcoin. Το γνωστό κρυπτονόμισμα. Το οποίο φυσικά, είναι κάτι το άυλο. Δεν έχει φυσική μορφή, ούτε βρίσκεται εντός κάποιας τράπεζας. Ωστόσο, έχει τεράστια αξία αν μη τι άλλο. Τότε, η μια μονάδα εξ αυτών, κοστολογούταν περίπου στα 650$. Η επένδυση αυτή, έγινε από τον «Slim Reaper», με σκοπό με την πάροδο του χρόνου, η αξία τους να ανέβει και να τα πουλήσει στην αγορά.

Και ακριβώς αυτό έγινε αν μη τι άλλο. Η αξία τους πολλαπλασιάστηκε σε απίστευτο βαθμό. Έφτασε σε σημείο να κοστίσει πάνω από 100.000$ το ένα! Δικαιώθηκε ο Ντουράντ για αυτή την επιλογή του σίγουρα. Ωστόσο, δεν μπορούσε με κανέναν τρόπο να αποκτήσει πρόσβαση στο ηλεκτρονικό του πορτοφόλι γιατί... ξέχασε τον κωδικό! Απίστευτο και όμως αληθινό. Είναι σύνηθες φαινόμενο να ξεχνάει ένας άνθρωπος τους κωδικούς πρόσβασής του σε διάφορες πλατφόρμες, ιδίως όταν παντού πλέον χρειάζεσαι έναν κλειδάριθμο.

NEW: NBA Superstar Kevin Durant says he first heard about Bitcoin in 2014 on YouTube, bought his first BTC in 2015 after joining the Warriors, then lost access to his Coinbase account.



Last night, Coinbase CEO Brian Armstrong said they’ve helped him recover it. pic.twitter.com/yrjt2H69Vf — Bitcoin News (@BitcoinNewsCom) September 19, 2025

Βέβαια, η αμέλεια του Κέβιν Ντουράντ, δεν τον άφηνε να αποκτήσει πρόσβαση σε πάρα πολλά χρήματα. Και όπως αποκαλύφθηκε, σε μια στιγμή εκεί που μπορεί να έμοιαζε η όλη προοπτική ξεχασμένη, ο παίκτης των Ρόκετς θυμήθηκε τον κωδικό του! Και αυτό τον έκανε, κατά 23.000.000 εκατομμύρια δολάρια πλουσιότερο ευθύς αμέσως, καθώς όπως προαναφέραμε, η αξία του εν λόγω νομίσματος, έχει φτάσει στα ύψη! Δεν την λες και άσχημη επένδυση. Και ας απέδωσε έπειτα από εννέα ολόκληρα έτη. Μικρό το κακό. Πάντως, σίγουρα από εδώ και πέρα, θα σημειώνει και θα κρατάει κάπου τους κωδικούς του, ώστε να μην μπλέξει ξανά σε τέτοιες ιστορίες.