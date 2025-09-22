Χρυσή Μπάλα: Ο παίκτης που είναι το φαβορί για να την κατακτήσει

Η Τελετή απονομής της «Χρυσής Μπάλας 2025» πλησιάζει. Το βράδυ της Δευτέρας (22/9, 21:40) θα διεξαχθεί στο «Theatre du Chatelet» η 69η απονομή, όπου εκτός φυσικά από τη βράβευση του καλύτερου ποδοσφαιριστή στον κόσμο, η γιορτή που οργανώνει το France Football θα απονείμει και άλλα βραβεία. Η αφρόκρεμα του παγκόσμιου ποδοσφαίρου θα συγκεντρωθεί στο κέντρο του Παρισιού για να ανακαλύψει ποιοι θα είναι οι τελευταίοι νικητές ενός βραβείου που για τόσο καιρό κυριαρχούσαν οι Λιονέλ Μέσι και Κριστιάνο Ρονάλντο.

Μάλιστα, για τη φετινή Χρυσή Μπάλα, το «France Football» έφερε μια νέα εκδοχή. Σύμφωνα με τον διευθυντή Βινσέντ Γκαρσία, η ταυτότητα του νικητή θα παραμείνει άγνωστη μέχρι την επίσημη ανακοίνωση στις 22 Σεπτεμβρίου. Η τελετή θα είναι διαθέσιμη για παρακολούθηση ζωντανά από τα κανάλια της CosmoteTV. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί επίσης δωρεάν στο κανάλι YouTube της L'Équipe.

Οι βασικοί διεκδικητές του κορυφαίου βραβείου που πέρυσι απονεμήθηκε στον Ισπανό μέσο της Μάντσεστερ Σίτι, Ρόδρι, είναι ο Ουσμάν Ντεμπελέ και ο Λαμίν Γιαμάλ. Το γκαλά σηματοδοτείται στη Γαλλία από την αναστάτωση που προκαλείται από το γεγονός ότι, ταυτόχρονα με την έναρξη της τελετής, θα διεξαχθεί το ντέρμπι μεταξύ Μαρσέιγ και Παρί Σεν Ζερμέν, το οποίο αναβλήθηκε την Κυριακή (21/9).

Ο αγώνας είχε αναβληθεί λόγω μεγάλης προειδοποίησης για πλημμύρες και η διοργανώτρια αρχή, εφαρμόζοντας τους κανονισμούς, αποφάσισε να τον επαναπρογραμματίσει για την επόμενη μέρα, καθώς δεν υπήρχαν διαθέσιμες ημερομηνίες μέχρι τον Δεκέμβριο για να διεξαχθεί.

Μια ονειρική σεζόν για έναν 18χρονο παίκτη-φαινόμενο

Η Χρυσή Μπάλα του 2025 δεν είναι πλέον μια αποκλειστική μονομαχία μεταξύ του Λιονέλ Μέσι και του Κριστιάνο Ρονάλντο. Μετά την εποχή αυτών των δύο θρύλων του ποδοσφαίρου, η κούρσα για το πιο έγκριτο ποδοσφαιρικό βραβείο στον κόσμο επικεντρώνεται πλέον στους Λαμίν Γιαμάλ και Ουσμάν Ντεμπελέ.

Ενώ ο Γάλλος πραγματοποίησε μια εξαιρετική σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν, ο νεαρός παίκτης της Μπαρτσελόνα είναι φαβορί μεταξύ πολλών ειδικών, αναλυτών και οπαδών του ποδοσφαίρου.

Lamine Yamal - 24/25 (The full season)



Ballon d'Or pic.twitter.com/h5gCr0XVDV — Jan 🇩🇪 (@FutbolJan10) May 26, 2025

Σε ηλικία μόλις 18 ετών, ο Λαμίν Γιαμάλ έχει αποδειχθεί ένα πραγματικό ποδοσφαιρικό φαινόμενο. Κατά τη διάρκεια της σεζόν 2024-2025, σημείωσε 21 γκολ και έδωσε 22 ασίστ, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στις κατακτήσεις της Μπαρτσελόνα στη La Liga, το Copa del Rey και το Ισπανικό Super Cup. Σε κάθε αγώνα, ο Ισπανός αστέρας επέδειξε την ποιότητα, τη δημιουργικότητά του και την ικανότητά του να αποφασίζει για τον τελικό, καθιερώνοντας τον εαυτό του ανάμεσα στους πιο ταλαντούχους νεαρούς ποδοσφαιριστές της Ευρώπης.

Οι εμφανίσεις του στο Champions League ήταν επίσης εξαιρετικές. Αν και η Μπαρτσελόνα αποκλείστηκε στα ημιτελικά από την Ίντερ, ο Γιαμάλ απέδειξε ότι είναι προορισμένος να γίνει μια από τις κυρίαρχες δυνάμεις στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Το ταλέντο του προκαλεί συγκρίσεις με θρύλους όπως ο Μέσι, ο Ροναλντίνιο και ο Νεϊμάρ, ενώ η ωριμότητα και το ταλέντο του τον καθιστούν ξεχωριστό ανάμεσα στα νεαρά αστέρια του ποδοσφαίρου παγκοσμίως.

Ο Γιαμάλ βέβαια είναι αυτή τη στιγμή το δεύτερο φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπαλας, δεδομένου του τίτλου του Champions League που κατέκτησε η Παρί Σεν Ζερμέν.

Τα σάρωσε όλα σε μία χρονιά

Από την άλλη, ο Ουσμάν Ντεμπελέ κατάφερε να ξεχωρίσει πέρυσι μετά από μια υπέροχη σεζόν στην οποία αναπλήρωσε το κενό που άφησε στην Παρί ο Κιλιάν Εμπαπέ, σκοράροντας 35 γκολ.

Η συνεισφορά του Γάλλου αστέρα βοήθησε τους Παριζιάνους να ολοκληρώσει τη χρονιά με την κατάκτηση του νταμπλ στη Γαλλία, του Super Cup της UEFA, του γαλλικού Super Cup, του Champions League αλλά και τη συμμετοχή στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Συλλόγων. Ήταν μια θεαματική σεζόν για τον γαλλικό σύλλογο και μια ακόμη πιο εκπληκτική για τον Ντεμπελέ, τον 28χρονο εξτρέμ που έγινε σέντερ φορ, του οποίου η προηγούμενη πιο παραγωγική σεζόν είχε πετύχει 14 γκολ για την Μπαρτσελόνα τη σεζόν 2018/19.

Ousmane Dembélé's 2024-2025 Stats 🔥 pic.twitter.com/yjxe8g1zYW — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 14, 2025

«Είναι ωραίο μετά από μια υπέροχη σεζόν με την Παρί Σεν Ζερμέν», δήλωσε ο Ντεμπελέ στην εφημερίδα Le Monde όταν ρωτήθηκε τι σημαίνει να είσαι ένας από τους κορυφαίους διεκδικητές του βραβείου.

«Νομίζω ότι είναι αλήθεια ότι είμαι ένα από τα φαβορί, αλλά θα δούμε τι θα συμβεί», τόνισε χαρακτηριστικά ο Γάλλος αστέρας των Παριζιάνων. Οι τραυματισμοί τον βασάνιζαν για πολύ καιρό, μέχρι που ο Ντεμπελέ εντάχθηκε στην Παρί Σεν Ζερμέν και τον υπέγραψε το 2023. Στο Παρίσι, όπου θα περπατήσει στο κόκκινο χαλί το βράδυ της Δευτέρας (22/9). έγινε το αστέρι που τα ατελείωτα χρήματα του Κατάρ αναζητούσαν με πάθος για τόσα χρόνια.

Η ποιότητά του, ο ηγετικός χαρακτήρας του πάνω από τους εγωισμούς, η απόδοσή του την περασμένη σεζόν, στην οποία κατέγραψε 48 γκολ, τον ανέβασαν σε μια διάσταση που δεν είχε ονειρευτεί ποτέ. Και στην Ευρώπη, όταν η μπάλα καιγόταν περισσότερο, όσο χειρότερα τα πήγαινε η Παρί Σεν Ζερμέν, εμφανίστηκε ο Ντεμπελέ που οδήγησε την ομάδα του Λουίς Ενρίκε στην αιώνια δόξα.