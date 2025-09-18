Εθνική Ελλάδας: Χάλκινο... γλέντι με Freed from desire στο πούλμαν της «γαλανόλευκης» (video)

Η Εθνική μας ομάδα, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, κατέκτησε και πάλι το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Φινλανδία (92-89) με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (30 πόντοι, 17 ριμπάουντ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (20 πόντοι) και Βασίλη Τολιόπουλο (15 πόντοι), με τρομερή αμυντική προσήλωση και μεγάλη ευστοχία από την γραμμή των 6.75 (47%).

Κάπως έτσι, παρά το γεγονός πως η «Επίσημη Αγαπημένη» ξεκίνησε το τουρνουά με τον πήχη να είναι χαμηλά, κατάφερε να βάλει στις αποσκευές της το χάλκινο μετάλλιο και έκανε όλους τους Έλληνες περήφανους ξανά.

Η Εθνική Ελλάδας, λίγες ώρες μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο EuroBasket 2025, το γιόρτασε όπως άρμοζε: με τραγούδι, χορό και... μπουζούκια. Σε VIDEO που έδωσε στη δημοσιότητα η ΕΟΚ, οι Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο, παρέα με τον Αλέξανδρο Σαμοντούροβ, ξεσηκώνουν το πούλμαν της ομάδας τραγουδώντας το «Freed from desire».

Το... πάρτι δεν έμεινε μονάχα εντός του πούλμαν, αφού λίγη ώρα αργότερα ο Βασίλης Σπανούλης και οι παίκτες του ξεσάλωσαν με το ίδιο τραγούδι σε νυχτερινό κέντρο, στο οποίο γιόρτασαν την κατάκτηση της τρίτης θέσης.

Δείτε το βίντεο