Το ξέφρενο γλέντι της Εθνικής για το χάλκινο: Χορός, τραγούδι και πούρα (pics,vid)

Η Εθνική ομάδα μπάσκετ γιόρτασε την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket 2025 σε νυχτερινό κέντρο της Αθήνας. Η γιορτή έλαβε χώρα λίγες ώρες μετά την επιστροφή της ομάδας από τη Ρίγα της Λετονίας, όπου κατέκτησε το μετάλλιο νικώντας τη Φινλανδία.

Στο γλέντι, που απέκτησε πανηγυρικό χαρακτήρα, συμμετείχαν σύσσωμοι οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο. Ο Βασίλης Σπανούλης, προπονητής της ομάδας, εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό του πούρο, ενώ ο Γιάννης Αντετοκούνμπο και τα αδέλφια του ήταν επίσης παρόντες, ενώ την παράσταση «έκλεψε» ο Λαρεντζάκης που ανέλαβε χρέη τραγουδιστή.

Eurokinissi

Ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης τραγούδησε, ο δημοφιλής τραγουδιστής αφιέρωσε το “που ‘σαι Θανάση” στον Θανάση Αντετοκούνμπο, ο Βασίλης Σπανούλης απολάμβανε το πούρο του νικητή και ο Πρόεδρος της Ομοσπονδίας είχε στήσει το δικό του πάρτι.

Με μπροστάρη τον ηγέτη της Εθνικής Ομάδας, Γιάννη Αντετοκούνμπο, οι διεθνείς ανέβηκαν στην πίστα και έριξαν τον δικό του χωρό, σε γαλανόλευκο φόντο, καθώς το background του νυχτερινού κέντρου, που άνοιξε μόνο και μόνο για να υποδεχθεί τους διεθνείς, το φώτιζε μια ελληνική σημαία.

