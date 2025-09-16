Ο κυρίαρχος «Greek Freak»: Εννιά απολαυστικά λεπτά από τα «μαγικά» του Γιάννη στο EuroΒasket (vid)

Το Eurobasket ολοκληρώθηκε με την Εθνική μας ομάδα να βρίσκεται στο βάθρο κατακτώντας την τρίτη θέση και κερδίζοντας μετάλλιο για πρώτη φορά μετά από 16 χρόνια .Και ενώ καλά καλά δεν έχουν σταματήσει οι πανηγυρισμοί η διοργανώτρια αρχή φροντίζει να μας κρατάει ζωντανές τις μνήμες όσων συνέβησαν στα παρκέ.

Συγκεκριμένα η FIBA ανάρτησε ένα εντυπωσιακό βίντεο διάρκειας εννέα λεπτών με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και όλα τα απίθανα πράγματα που έκανε στις τέσσερις γραμμές του παρκέ οδηγώντας την Ελλάδα στο χάλκινο μετάλλιο.

Ο "Greek Freak" σύμφωνα με την FIBA κυριάρχησε στο Eurobasket έχοντας τα παρακάτω στατιστικά: 23,7 πόντους, 10,6, ριμπάουντ, 4,1 ασίστ,1,1 κλεψίματα και 0,9 κοψίματα

Τέλος να θυμίσουμε ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βρέθηκε και στην καλύτερη πεντάδα της διοργάνωσης. Απολαύστε υπεύθυνα!