Ελλάδα-Φινλανδία (92-89): Και σαν πρώτα ανδρειωμένη ανέβηκε στο βάθρο και πήρε το μετάλλιο!

Η Εθνική μας ομάδα, μετά από 16 ολόκληρα χρόνια, κατέκτησε και πάλι το χάλκινο μετάλλιο απέναντι στην Φινλανδία (92-89) με πρωταγωνιστές τους Γιάννη Αντετοκούνμπο (30 πόντοι, 17 ριμπάουντ), Τάιλερ Ντόρσεϊ (20 πόντοι) και Βασίλη Τολιόπουλο (15 πόντοι), με τρομερή αμυντική προσήλωση και μεγάλη ευστοχία από την γραμμή των 6.75 (47%).

Κάπως έτσι, παρά το γεγονός πως η «Επίσημη Αγαπημένη» ξεκίνησε το τουρνουά με τον πήχη να είναι χαμηλά, κατάφερε να βάλει στις αποσκευές της το χάλκινο μετάλλιο και έκανε όλους τους Έλληνες περήφανους ξανά.

Το ματς

Εκρηκτικό ξεκίνημα με «καυτό» Ντόρσεϊ και «οδοστρωτήρα» Γιάννη

Eurokinissi

Ο Βασίλης Σπανούλης έκανε την «έκπληξη» και έριξε στην μάχη από νωρίς τον Κατσίβελη που φορτώθηκε αρκετά γρήγορα (μόλις στα δυο πρώτα λεπτά) με 2 φάουλ. Με τις δυο ομάδες να είναι αρκετά νευρικές στην αρχή, η Εθνική μας ομάδα άρχισε με ένα σερί 8-3 και τον Ντόρσεϊ να ξεκινάει με 3/4 τρίποντα. Η άμυνα της «γαλανόλευκης» στα πρώτα 6 λεπτά κατάφερε να αφήσει το αστέρι των Φινλανδών, τον Μάρκανεν, άποντο! Η ομάδα του Βασίλη Σπανούλη διεύρυνε το προβάδισμα της και προηγήθηκε με 20-11, λίγα λεπτά πριν την λήξη του πρώτου δεκαλέπτου που «έκλεισε» ιδανικά με ένα τρίποντο του Τολιόπουλου (24-15).

Eurokinisi

Στο δεύτερο δεκάλεπτο ο Μούρινεν πήρε τους Φινλανδούς από το... χεράκι και μείωσε την διαφορά στους 4 πόντους (27-23) με τον ίδιο να κλέβει, να σκοράρει, να καρφώνει. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ωστόσο, πήρε το «όπλο» του, βρήκε χώρους στην ρακέτα και έστειλε την ομάδα μας για πρώτη φορά σε διψήφια διαφορά (36-26) 5 λεπτά πριν την λήξη του ημιχρόνου. Όσο κυλούσε ο χρόνος οι Φινλανδοί βρισκόντουσαν φορτωμένοι με φάουλ και με τον Γιάννη να έχει 16 πόντους και 8 ριμπάουντ η διαφορά «εκτοξεύτηκε» στο +14 (48-34). Είναι ενδεικτικό πως η Εθνική μας ομάδα οδηγήθηκε στην ανάπαυλα με 50% στο τρίποντο και 64% στο δίποντο!

Οι Φινλανδοί το έκαναν «θρίλερ», αλλά ο Γιάννης γκάζωσε για βάθρο

Eurokinissi

Η Εθνική μας ομάδα μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο με πείσμα στην άμυνα και τον Παπανικολάου να γίνεται πρωταγωνιστής, τόσο με τα ριμπάουντ που εξασφάλιζε, όσο και με τις άμυνες του, την στιγμή που ο Μάρκανεν είχε περιοριστεί σημαντικά (2/9 σουτ). Ακόμη και την στιγμή που οι Φινλανδοί επιχειρούσαν να πλησιάσουν στο σκορ, είτε ο Τολιόπουλος, είτε ο Ντόρσεϊ, έβρισκαν τρίποντο και διατηρούσαν την διψήφια διαφορά. Οι Φινλανδοί έστηναν «παγίδα» στην άμυνα και η Ελλάδα που τα διάβασε σωστά, βρήκε τις έξτρα πάσες και κάρφωνε την μπάλα στο καλάθι με τα αδέρφια Αντετοκούνμπο (69-56).

Eurokinissi

Το τελευταίο δεκάλεπτο άρχισε ιδανικά, με τον Μάρκανεν να χρεώνεται με φάουλ, να τραβιέται στον πάγκο και να «ξεκουράζει» ουσιαστικά τον Γιάννη, με την απουσία του. Με τον Μήτογλου να βρίσκει το χέρι του από τα 6.75 (2 τρίποντα στο τέλος του τρίτου και στις αρχές του τέταρτου δεκαλέπτου) και τον Γιάντουνεν να είναι το μοναδικό πρόβλημα (μαζί με τον Γκράντισον) στην περιφέρεια, ήταν αδύνατο να χαθεί η ευκαιρία για μετάλλιο. Οι Φινλανδοί μείωσαν στους 2 πόντους (89-87) το ματς έγινε και πάλι... θρίλερ με τον Καμουά και τον Μάρκανεν να βάζουν μεγάλα σουτ, ωστόσο η δίψα της «γαλανόλευκης» δεν μπορούσε να αλλάξει το πεπρωμένο της. Με τον Σλούκα να ευστοχεί σε 1/2 βολές και τον Γιάνκουνεν να χάνει την τρίτη βολή σε κερδισμένο φάουλ, ο Αντετοκούνμπο κέρδισε αντιαθλητικό, ευστόχησε στο ζευγάρι βολών και διαμόρφωσε το τελικό 92-89.

Τα δεκάλεπτα: 24-15, 48-34, 69-56, 92-89