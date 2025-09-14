Γιάννης Αντετοκούνμπο: Δάκρυσε για το χάλκινο - «Η πιο σημαντική στιγμή της διαδρομής μου»

Η Εθνική Ανδρών ολοκλήρωσε με ιδανικό τρόπο την πορεία της στο φετινό EuroBasket, φτάνοντας στην τρίτη θέση και επιστρέφοντας στο βάθρο έπειτα από 16 χρόνια. Η νίκη αυτή δεν ήταν απλώς ένα μετάλλιο αλλά μια δικαίωση για μια γενιά παικτών που πάλεψε πολλά καλοκαίρια χωρίς να φτάσει ως τώρα σε διάκριση.



Στο επίκεντρο της ιστορικής αυτής επιτυχίας βρέθηκε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο. Ο ηγέτης της ομάδας μίλησε για πρώτη φορά στη διοργάνωση μετά τη λήξη του μικρού τελικού και η εικόνα του συγκίνησε. Με το βλέμμα βουρκωμένο, τόνισε ότι αυτή η στιγμή ξεπερνά κάθε προσωπικό του τίτλο και διάκριση, ακόμη και τα σπουδαία επιτεύγματά του στο ΝΒΑ.



Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η αγάπη του κόσμου και η στήριξη όλων στην ομάδα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Εξήγησε ότι από την πρώτη του εμφάνιση με το εθνόσημο μέχρι σήμερα πέρασε πολλά σκαμπανεβάσματα, όμως έμεινε αφοσιωμένος στον στόχο να οδηγήσει την Ελλάδα ξανά στις κορυφαίες θέσεις.



Οι συγκλονιστικές δηλώσεις του Γιάννη:

«Έχω αγωνιστεί σε εννέα διοργανώσεις με την Εθνική Ομάδα. Ήμουν εκεί από την πρώτη μέρα, είχαμε τα πάνω και τα κάτω μας. Σήμερα ήταν η μέρα! Τους αγαπώ όλους, τους ευχαριστώ όλους για την στήριξη, γιατί χωρίς αυτήν δεν θα ήταν τίποτα δυνατό. Είναι το μεγαλύτερο επίτευγμά μου, να εκπροσωπείς την Εθνική Ομάδα, την χώρα σου, 12 εκατομμύρια ανθρώπους και να φτάνει σε μια επιτυχία, σε ένα μετάλλιο.

Έχω ζήσει τα πάντα στη ζωή μου, δεν μιλάω πολύ μου αρέσει να μιλούν οι πράξεις μου. Δεν είμαι ψεύτικος, δεν μου αρέσει να είμαι διάσημος, μου αρέσει το μπάσκετ και ο κόσμος Για μένα είναι μια ανακούφιση γιατί για μένα ήταν για τη χώρα μου, την ομάδα και επιτέλους τα κατάφερα».