Επιστροφή στο βάθρο μετά από 16 χρόνια: Αυτά είναι τα 6 μετάλλια της Ελλάδας σε EuroBasket

Η Ελλάδα επιστρέφει στο βάθρο. Μετά από 16 χρόνια αναμονής, η Εθνική ομάδα μπάσκετ κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο EuroBasket 2025, επικρατώντας με 92-89 της Φινλανδίας. Αυτή η νίκη όχι μόνο έσπασε την «κατάρα» της απουσίας από τα μετάλλια, αλλά πρόσθεσε και το έκτο μετάλλιο στην ιστορία της ομάδας στη διοργάνωση.

Η παράδοση της Ελλάδας στα μετάλλια του EuroBasket ξεκίνησε το 1949, με ένα χάλκινο μετάλλιο στο Κάιρο, σε μια διοργάνωση με εντελώς διαφορετικό φορμάτ. Χρειάστηκε να περάσουν 38 χρόνια για να έρθει το επόμενο, και πιο λαμπερό, μετάλλιο. Το 1987, η ομάδα του Γκάλη και του Γιαννάκη κατέκτησε το χρυσό, βγάζοντας όλη την Ελλάδα στους δρόμους σε ένα πρωτοφανές πανηγύρι.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1989, η Εθνική έφτασε ξανά στον τελικό, κατακτώντας το ασημένιο μετάλλιο. Η επόμενη χρυσή σελίδα γράφτηκε το 2005 στο Βελιγράδι, με την ομάδα να κατακτά το δεύτερο χρυσό της, σε μια από τις πιο θρυλικές πορείες στην ιστορία του ελληνικού μπάσκετ.

Το 2009, η Ελλάδα πρόσθεσε ένα ακόμα μετάλλιο στη συλλογή της, κερδίζοντας το χάλκινο στην Πολωνία. Πλέον, το χάλκινο μετάλλιο του 2025 στη Λετονία ήρθε να επιβεβαιώσει ότι το ελληνικό μπάσκετ έχει ακόμα τη δύναμη να πρωταγωνιστεί στις μεγάλες διοργανώσεις.

Τα μετάλλια της Εθνικής σε EuroBasket