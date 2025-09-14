Μητσοτάκης για το χάλκινο της Εθνικής: «Η επίσημη αγαπημένη των Ελλήνων επέστρεψε εκεί που ανήκει»
Με ανάρτηση στα social media ο πρωθυπουργός συνεχάρη την ομάδα της Εθνικής ομάδας για την άνοδο της στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.
Η Εθνική Ελλάδας τα κατάφερε κόντρα στην Φιλανδία (92-89) και επέστρεψε μετά από 16 ολόκληρα χρόνια στο βάθρο του Eurobasket.
Ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτηση στα social media συνεχάρη την «χάλκινη» ομάδα αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι «νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο».
Η ανάρτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη:
«Ύστερα από 16 χρόνια, η "επίσημη αγαπημένη" των Ελλήνων επέστρεψε εκεί όπου ανήκει: στο βάθρο του EuroBasket! Με το χάλκινο μετάλλιο που κατέκτησε να λάμπει σαν χρυσό στα μάτια όλων μας.
Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες και το προπονητικό team για την εκπληκτική πορεία της σπουδαίας αυτής ομάδας. Νιώθουμε περήφανοι και σίγουροι για το αύριο. Τα καλύτερα είναι μπροστά μας. Ψηλά η γαλανόλευκη!», αναφέρεται στην ανάρτηση του πρωθυπουργού.