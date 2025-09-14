Περηφάνια και χαρά για το χάλκινο της εθνικής στο Ευρωμπάσκετ - Συγχαρητήρια από τον πολιτικό κόσμο

«Ξανά ψηλά η εθνική μας με καταπληκτικό μπάσκετ!», έγραψε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ανάρτησή του για την τρίτη θέση της εθνικής ομάδας στο Eurobasket 2025.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, σημείωσε ότι το χάλκινο μετάλλιο «μας γεμίζει περηφάνια, χαμόγελα και δείχνει τη δύναμη της ομαδικότητας, της συλλογικότητας και της σκληρής δουλειάς».



«Ο ελληνικός αθλητισμός χρειάζεται σχέδιο, στήριξη και υποδομές, ώστε να ωθήσει τη νέα γενιά να ονειρεύεται για να κατακτήσει το μέλλον. Για να ζήσουμε ακόμα μεγαλύτερες επιτυχίες! Συγχαρητήρια σε όλους τους αθλητές μας, τους προπονητές και όσους εργάστηκαν γι’ αυτή τη μεγάλη επιτυχία», καταλήγει στη δήλωσή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής στο Ευρωμπάσκετ.

Δένδιας:

«Η επιστροφή στα μετάλλια, με την κατάκτηση της τρίτης θέσης στο EuroBasket 2025, είναι μία μεγάλη επιτυχία για την εθνική μας ομάδα καλαθοσφαίρισης», έγραψε στο Χ ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, δίνοντας «θερμά συγχαρητήρια» στους συντελεστές της επιτυχίας.

Ζαχαράκη: Η Ελλάδα ψηλά»

«Χάλκινοι στο βάθρο, χρυσοί στην ψυχή και στις καρδιές μας», ανέφερε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, λίγο μετά την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου από την Εθνική Ομάδα Μπάσκετ στο Ευρωμπάσκετ 2025.

Κουτσούμπας: Πολλά συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη»

«Πολλά συγχαρητήρια στην «επίσημη αγαπημένη» εθνική ομάδα για το χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωμπάσκετ, στους αθλητές και το τεχνικό επιτελείο. Το μπάσκετ έχει μακρά παράδοση και βαθιές ρίζες στον λαό και τη νεολαία της χώρας μας και η σημερινή επιτυχία μπορεί να γίνει το έναυσμα για ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον, κυρίως για να ασχοληθούν πιο πολλά νέα παιδιά με το μπάσκετ και συνολικά τον αθλητισμό» αναφέρει ο γενικός γραμματέας της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, σε μήνυμά του για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Ευρωμπάσκετ από την εθνική ομάδα.