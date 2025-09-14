«Μας κάνατε περήφανους»: Η ανάρτηση Ανδρουλάκη για το χάλκινο της Εθνικής Ελλάδας στο Eurobasket

Με δημοσίευση στα social media, ο πολιτικός αρχηγός του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης συνεχάρη την Εθνική Ελλάδας για την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο Eurobasket μετά την επικράτηση της «γαλανόλευκης» επί της Φιλανδίας με 92-89.

Στην ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη αναφέρεται μεταξύ άλλων «θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία».

Η ανάρτηση του Νίκου Ανδρουλάκη:

«Μετά από 16 χρόνια, η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ, η "επίσημη αγαπημένη", ξανά στο βάθρο των μεταλλίων του Ευρωμπάσκετ. Θερμά συγχαρητήρια στους παίκτες μας, στον προπονητή Βασίλη Σπανούλη και σε όλο το τεχνικό επιτελείο, για τη σπουδαία επιτυχία. Μας κάνατε περήφανους!», υπογραμμίζει ο αρχηγός του ΠΑΣΟΚ.