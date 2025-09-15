«Αταμάν; @ρχ…!» - Η απίστευτη αντίδραση του Σρέντερ για τον κορυφαίο προπονητή του EuroBasket

Με έντονο τρόπο ο Ντένις Σρέντερ εξέφρασε τη διαφωνία του για την ανάδειξη του Εργκίν Αταμάν ως κορυφαίου προπονητή στο EuroBasket. Ο Τούρκος τεχνικός οδήγησε την Εθνική Τουρκίας στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου και τιμήθηκε ως ο καλύτερος προπονητής της διοργάνωσης.

Σύμφωνα με τη «Bild», ο σταρ της Γερμανίας, που αναδείχτηκε MVP της διοργάνωσης, έμαθε μετά τον τελικό με την Τουρκία για την επιλογή του Αταμάν και αντέδρασε έντονα, δείχνοντας ότι δεν συμφωνούσε με την απόφαση.

Συγκεκριμένα η αντίδρασή του ήταν: «Αταμάν, φύγε από εδώ. Καλύτερος προπονητής; @ρχιδι@»

Μετά τη βράβευσή του ως MVP του EuroBasket, ο Ντένις Σρέντερ δήλωσε: «Θέλουμε να διατηρήσουμε αυτό το επίπεδο και να κερδίσουμε περισσότερα βραβεία. Αυτή είναι μια ξεχωριστή ομάδα. Είναι σαν εκδρομή. Όλοι λατρεύουν να έρχονται και να παίζουν. Δύο νίκες ταυτόχρονα είναι καταπληκτικό. Είμαστε πραγματικά μια ομάδα, η καλύτερη ομάδα με την οποία έχω παίξει ποτέ. Φοβεροί τύποι και φοβεροί χαρακτήρες. Δεν μπορείς να ζητήσεις τίποτα περισσότερο».