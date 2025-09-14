Το ξέφρενο πάρτι του Γιάννη: Το live που «έγραψε ιστορία» μετά το χάλκινο της Εθνικής (video)

Δεκαέξι χρόνια αναμονής έφτασαν στο τέλος τους. Η Εθνική Ελλάδας ανέβηκε ξανά στο βάθρο του EuroBasket, κατακτώντας το χάλκινο μετάλλιο μετά τη νίκη της επί της Φινλανδίας στη Ρίγα. Και εκείνος που σημάδεψε όχι μόνο τον αγώνα αλλά και τις στιγμές που ακολούθησαν, δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Με 30 πόντους και ηγετική παρουσία, ο «Greek Freak» οδήγησε την Ελλάδα στην ιστορική διάκριση. Όμως η πραγματική γιορτή ξεκίνησε μετά το τέλος. Στα αποδυτήρια ο Γιάννης όχι μόνο μπήκε πρώτος αλλά άνοιξε και ένα «επικό» live στο προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, χαρίζοντας σε χιλιάδες θεατές τρομερές εικόνες από τους πανηγυρισμούς και το ατελείωτο γλέντι των διεθνών.

«Πού πάω ρε μ@λ@κ@; Δεν θέλω να τελειώσει η Εθνική!», ακούστηκε να λέει γεμάτος συγκίνηση και χαρά, λες και δεν ήθελε να αποχωριστεί ούτε στιγμή την ομάδα και να επιστρέψει στο ΝΒΑ. Το live γέμισε με μουσικές, γέλια, αυθορμητισμό ένα απίστευτο πανηγύρι με πολλούς πρωταγωνιστές, με τον «Greek Freak» να εμφανίζεται για πρώτη φορά τόσο χαρούμενος, ευδιάθετος και «τρελαμένος»

Ο Γιάννης πήρε τον ρόλο του DJ, βάζοντας στη διαπασών τραγούδια του Light και του ΛΕΞ, με τον πρώτο να έχει ήδη αφιερώσει στο παρελθόν κομμάτι στον Έλληνα σούπερ σταρ και τον δεύτερο να αντιδρά στο live με ενθουσιασμό. Η στιγμή κορυφώθηκε όταν τα ηχεία γέμισαν με το «Αλητική Αγάπη» και στη συνέχεια με το θρυλικό «Ας κρατήσουν οι χοροί» του Σαββόπουλου και να γίνεται ένας «χαμός».

Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, ο Κώστας Σλούκας , με μόνο μια πετσέτα τυλιγμένη στη μέση, χόρευε, παρασέρνοντας τους συμπαίκτες του, με τους διεθνείς να ξεσπάνε σε γέλια. Η εικόνα του Σλούκα να δίνει το δικό του σόου δίπλα στον Γιάννη έγινε viral μέσα σε λίγα λεπτά.

Από το «ανεπανάληπτο» πάρτι δεν θα μπορούσε φυσικά να λείπει ο Γιαννούλης Λαρεντζάκης και οι σφαλιάρες των συμπαικτών του, μια συνήθεια που ξεκίνησε σε φιλικό της προετοιμασίας και τότε είχε προκαλέσει «σάλο» στα social media και πλέον έχει αποκτήσει τον χαρακτήρα τελετουργικού.

Το live του Αντετοκούνμπο όμως δεν τράβηξε μόνο την προσοχή των Ελλήνων φιλάθλων. Ανάμεσα στους χιλιάδες συνδεδεμένους εμφανίστηκε και ο Βινίσιους Τζούνιορ, ο αστέρας της Ρεάλ Μαδρίτης. Η αντίδρασή του; Τέσσερα φλεγόμενα emoji, που συμπύκνωναν τον ενθουσιασμό του για το θέαμα που παρακολουθούσε.