H απονομή του χάλκινου μεταλλίου του EuroBasket στην Εθνική (photos)

Η Εθνική Ελλάδας κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο έπειτα από 16 χρόνια στο EuroBasket 2025

Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε έναν αγώνα-θρίλερ, η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να επικρατήσει της Φινλανδίας (92-89) και να εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο.

Η τελετή απονομής ήταν μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και τιμή. Οι παίκτες, φορώντας τη γαλανόλευκη, παρέλαβαν τα μετάλλιά τους από τον πρόεδρο της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόθα, και τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, Ανδρέα Ζαγκλή.

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στα πρόσωπα όλων, ιδιαίτερα στον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου, και στον Κώστα Σλούκα, για τους οποίους ήταν πιθανότατα το τελευταίο τους παιχνίδι με την Εθνική ομάδα.

Δείτε φωτογραφίες από την απονομή

