H απονομή του χάλκινου μεταλλίου του EuroBasket στην Εθνική (photos)

Σε έναν αγώνα-θρίλερ, η Εθνική μας ομάδα κατάφερε να επικρατήσει της Φινλανδίας (92-89) και να εξασφαλίσει το χάλκινο μετάλλιο.

THE WAIT IS OVER FOR HELLAS 🥉#EUROBASKEThttps://t.co/eiP7gGoJqu — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Η τελετή απονομής ήταν μια στιγμή γεμάτη συγκίνηση και τιμή. Οι παίκτες, φορώντας τη γαλανόλευκη, παρέλαβαν τα μετάλλιά τους από τον πρόεδρο της FIBA Europe, Χόρχε Γκαρμπαχόθα, και τον Γενικό Γραμματέα της Ομοσπονδίας, Ανδρέα Ζαγκλή.

HELLAS BACK ON THE EUROBASKET PODIUM! 🇬🇷🥉 pic.twitter.com/TGhrXOC44e — FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 14, 2025

Η συγκίνηση ήταν έκδηλη στα πρόσωπα όλων, ιδιαίτερα στον αρχηγό, Κώστα Παπανικολάου, και στον Κώστα Σλούκα, για τους οποίους ήταν πιθανότατα το τελευταίο τους παιχνίδι με την Εθνική ομάδα.

Δείτε φωτογραφίες από την απονομή

