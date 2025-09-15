Συγχαρητήρια Μητσοτάκη σε Σπανούλη και Καραλή - Τηλεφώνημα στον προπονητή της εθνικής ομάδας μπάσκετ

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σύμφωνα με πληροφορίες από κυβερνητικές πηγές, είχε πριν από λίγο τηλεφωνική επικοινωνία με τον προπονητή της εθνικής ομάδας μπάσκετ, Βασίλη Σπανούλη, τον οποίο συνεχάρη για τη μεγάλη επιτυχία του ιδίου και των παικτών μας, τονίζοντας πως όλη η Ελλάδα είναι περήφανη για την προσπάθεια τους, που οδήγησε την «επίσημη αγαπημένη» ξανά στο βάθρο μετά από 16 χρόνια.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «έβγαλε το καπέλο» και στον «ιπτάμενο» Μανόλο, που για μια ακόμη φορά πέτυχε μια λαμπρή επίδοση, περνώντας τα έξι μέτρα στο άλμα επί κοντώ και καταλαμβάνοντας τη δεύτερη θέση και το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου του Τόκιο.

«Ο Εμμανουήλ Καραλής με ένα ακόμα τεράστιο άλμα, πέτυχε να μας σηκώσει μαζί του ψηλά! Κατέκτησε, έτσι, αργυρό μετάλλιο και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, σκορπίζοντας ξανά υπερηφάνεια σε κάθε Ελληνίδα και Έλληνα», έγραψε ο πρωθυπουργός σε ανάρτησή του για το επίτευγμα του Καραλή (ανεβαίνει για πρώτη φορά στο βάθρο Παγκοσμίου Πρωταθλήματος).

«Συγχαρητήρια, Μανόλο! Συνέχισε να κατακτάς τους στόχους που θέτεις. Και κράτα για πάντα εκείνο το χαμόγελό σου, που δίνει σε όλους μας χαρά και αισιοδοξία», κατέληξε στη γραπτή του δήλωση ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σημειώνεται ότι η απονομή των μεταλλίων στο επί κοντώ θα γίνει την Τρίτη (16/9) στις 13:00.