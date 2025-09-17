Παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου: Εκτός τελικού και ζώνης μεταλλίων ο Τεντόγλου

Δεν κατάφερε να υπερασπιστεί τον τίτλο του ο Μίλτος Τεντόγλου αφού ο τραυματισμός του εμφανίστηκε τη χειρότερη στιγμή και δεν τον άφησε να κάνει τα άλματα που ήθελε στον παγκόσμιο τελικό του μήκους στο Τόκιο.

Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε πρώτος τις προσπάθειες κι έκανε ένα άλμα στα 7.83μ, άλμα που δεν τον άφησε ικανοποιημένο. Στο δεύτερο άλμα ξεκίνησε τη φόρα του αλλά δεν ολοκλήρωσε το τρέξιμο. Στη συνέχεια πήγε να μιλήσει με τον Πομάσκι και μετά το πέρας του χρόνου το άλμα βγήκε άκυρο.

Ο Έλληνας βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο στο τρίτο του άλμα, αφού χρειαζόταν βελτίωση για να έχει πιθανότητες να συνεχίσει. Εκτέλεσε κανονικά το άλμα - ενώ φαινόταν ότι πονάει- και αυτό μετρήθηκε στο χαμηλό 7.67μ. Στη συνέχεια το έβγαλε από μόνος του άκυρο πατώντας πιο πίσω στην άμμο.

Δυστυχώς το 7.83μ της πρώτης προσπάθειας δεν ήταν ικανό για να του δώσει την ευκαιρία να κάνει τα υπόλοιπα άλματα του αγώνα αφού μόνο οι 10 καλύτεροι συνεχίζουν στην 4η προσπάθεια και ο Έλληνας έμεινε 11ος. Ο τελευταίος αθλητής που έκανε την 3η προσπάθεια, ο Ισπανός Λέστερ Λεσκάι, έδωσε τη χαριστική βολή αφού από 10ο και εντός συνέχειας, τον άφησε 11ο και εντός συνέχειας.