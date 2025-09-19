Παγκόσμιο στίβου: Η Ελίνα Τζένγκο πήρε την πρόκριση για τον τελικό του ακοντισμού στο «νήμα» (vid)

Στον μεγάλο τελικό του ακοντισμού για το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου, προκρίθηκε η Ελίνα Τζένγκο, με την αθλήτρια του Γιώργου Μποτσκαριώβ, να φτάνει στην καλύτερή της βολή τα 61.31μ.

Η 23χρονη αθλήτρια έριξε κατά σειρά 59.76μ, 61.10μ και 61.31μ., αλλά δεν είχε έναν εύκολο αγώνα, καθώς πέρασε ως 11η στον τελικό και δυσκολεύτηκε να προσεγγίσει το όριο πρόκρισης του 62.50μ που είναι απόλυτα μέσα στις δυνατότητές της.

Η δωδεκάδα έκλεισε τελικά στα 60.98μ. και η Ελίνα Τζένγκο, το Σάββατο (20/9) στις 15:05 ώρα Ελλάδας θα διεκδικήσει ένα ακόμα μετάλλιο.