Ελίνα Τζένγκο: 5η θέση στο παγκόσμιο πρωτάθλημα στίβου

Η Ελίνα Τζένγκο πραγματοποίησε την πιο σημαντική εμφάνιση της μέχρι σήμερα καριέρας της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου του Τόκιο. Η Ελληνίδα ακοντίστρια κατέλαβε την πέμπτη θέση στον τελικό, αποδεικνύοντας ότι ανήκει στις κορυφαίες του κόσμου.





Η Τζένγκο ξεκίνησε ιδανικά, στέλνοντας το ακόντιο στα 62,72 μέτρα, επίδοση που τη διατήρησε στις τρεις πρώτες θέσεις. Στη δεύτερη προσπάθεια έριξε 61,45 μ. και στην τρίτη 58,38 μ., χάνοντας προσωρινά έδαφος. Στην τέταρτη βολή πέτυχε 60,28 μ., όμως η Λετονή Σιετίνα πέρασε μπροστά, υποχρεώνοντάς την να υποχωρήσει στην πέμπτη θέση. Η πέμπτη της προσπάθεια ήταν άκυρη, ενώ στην έκτη και τελευταία η Ελληνίδα πρωταθλήτρια έφτασε στα 60,12 μ., εξασφαλίζοντας την παραμονή της στις πέντε κορυφαίες.





Η εμφάνιση αυτή αποκτά ξεχωριστή σημασία, καθώς ήταν η πρώτη φορά που η Τζένγκο συμμετείχε σε Παγκόσμιο Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου. Με σταθερές βολές πάνω από τα 60 μέτρα, η νεαρή ακοντίστρια έδειξε ότι μπορεί να σταθεί στο υψηλότερο επίπεδο και να διεκδικήσει ακόμη μεγαλύτερες διακρίσεις στο μέλλον.