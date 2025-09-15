Ο σπουδαίος Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου

O θρυλικός, Εμμανουήλ Καραλής, έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία, καθώς στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο, ο 25χρονος αθλητής του Ολυμπιακού πέρασε για 12η φορά πάνω από τα 6 μέτρα και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του βάθρου.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης του Παρισιού, ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.75μ. τα οποία πέρασε άνετα με την πρώτη προσπάθεια. Στη συνέχεια άφησε τα 5.85μ. και πήγε απευθείας στα 5.90μ. τα οποία πέρασε ξανά με την πρώτη προσπάθεια. Ο «Μανόλο» συνέχισε στα 5.95μ. όπου έριξε τον πήχη δύο φορές αλλά στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια έκανε ένα τρομερό άλμα και πλέον ο μόνος του αντίπαλος ήταν ο Αρμάντ Ντουπλάντις.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.10μ. με τον Ντουπλάντις να τα περνάει με την πρώτη αλλά τον Καραλή να ρίχνει με το στήθος τον πήχη. Ο «Μανόλο» μετά την πρώτη αποτυχημένη προσπάθεια άφησε τα 6.10μ. και πήγε απευθείας στα 6.15μ. τα οποία δεν κατάφερε να περάσει. Από την άλλη πλευρά ο Μόντο Ντουπλάντις, πέρασε το ίδιο ύψος με την πρώτη και συνέχισε τον αγώνα του χωρίς ούτε μια άκυρη προσπάθεια.

Ο Καραλής, έφτασε πολύ κοντά στα να ξεπεράσει τα όρια του, τοποθετώντας τον πήχη στα 6.20μ. αλλά δεν κατάφερε να τα περάσει με αποτέλεσμα να βρεθεί οριστικά στη δεύτερη θέση.