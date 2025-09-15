Ασύλληπτος Αρμάντ Ντουπλάντις: Πέρασε τα 6.30μ. και κατέρριψε για 14η φορά το παγκόσμιο ρεκόρ (vid)

Ο εξωπραγματικός, Αρμάντ Ντουπλάντις, απέδειξε για μια ακόμη φορά ότι είναι ένας από τους κορυφαίους αθλητές στον κόσμο, καθώς παρά το χρυσό μετάλλιο που εξασφάλισε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο με το άλμα του στα 6,20μ. έθεσε τον πήχη στα 6.30μ. και έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία, «καταρρίπτοντας» το δικό του Παγκόσμιο Ρεκόρ.

Αυτή ήταν η 14η φορά που ο «ιπτάμενος» Σουηδός, ξεπέρασε το δικό του Παγκόσμιο ρεκόρ και με την προσγείωση του ο Εμμανουήλ Καραλής που κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο έτρεξε να συγχαρεί τον συναθλητή του για αυτό το ιστορικό επίτευγμα.

Ο Ντουπλάντις, πέρασε με την πρώτη τα 6.10μ., 6.15μ. και 6.20μ. και έβαλε πλώρη για... τα 6.30μ. τα οποία πέρασε στην τρίτη του προσπάθεια και κατέρριψε ακόμη ένα δικό του παγκόσμιο ρεκόρ, γνωρίζοντας την καθολική αποθέωση για το ιστορικό αυτό γεγονός.