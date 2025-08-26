Ο κορυφαίος Ντουπλάντις αποθέωσε τον Καραλή: «Δεν αποκλείω παγκόσμιο ρεκόρ από τον Mανόλο» (vid)

Εμμανουήλ Καραλής και Αρμάντ Ντουπλάντις θα τεθούν αντιμέτωποι στον τελικό του Diamond League της Ζυρίχης την Τετάρτη (27/8, 18:43) και στην καθιερωμένη συνέντευξη τύπου στην οποία συντονιστής ήταν ο πρώην Βρετανός σταρ των 110μ. εμπ. , Κόλιν Τζάκσον, ο Αρμάντ Ντουπλάντις αποθέωσε τον Εμμανουήλ Καραλή, σε ερώτηση ενός δημοσιογράφου για το αν θα δοκιμάσει ο «ιπτάμενος» Σουηδός να ξεπεράσει τα 6.30μ.

Συγκεκριμένα ένας ρεπόρτερ, ρώτησε τον Ντουπλάντις αν θα δοκιμάσει να περάσει τα 6.30μ. και ο Κόλι Τζάκσον πριν προλάβει να απαντήσει ο Σουηδός, είπε: «και αν θα είσαι εσύ αυτός που θα το κάνει...», υπονοώντας τον Καραλή που καθόταν δίπλα του. Τότε ο Ντουπλάντις απάντησε λέγοντας: «Δεν ξέρεις ποτέ, Ειλικρινά, αυτός ο τύπος κάνει τρελά άλματα φέτος, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Εγώ προσπαθώ να μεγιστοποιήσω τις μέρες μου στην κορυφή, κι αν νιώθω μέσα στον αγώνα ότι είμαι σε θέση να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ, θα το προσπαθήσω.

Μακάρι να έρθει και αύριο στον τελικό ή και στον παγκόσμιο πρωτάθλημα στο Τόκιο. Θα είναι πολύ ιδιαίτερο. Ειλικρινά, είμαι πολύ ενθουσιασμένος που επιστρέφω εκεί. Μου φάνηκε τόσο όμορφο το στάδιο αλλά δεν είχα την ευκαιρία να ζήσω την πλήρη εμπειρία την προηγούμενη φορά (σ.σ. Ολυμπιακοί Αγώνες Τόκιο 2021), οπότε είμαι πολύ ενθουσιασμένος που θα ζήσω την πραγματική εμπειρία αυτή τη φορά με ένα πραγματικό κοινό, κερκίδες και ενέργεια από το πλήθος».

Ενώ από την πλευρά του ο «Μανόλο» σε ερώτηση που του τέθηκε για αν μπορεί να ξεπεράσει τον Ντουπλάντις δήλωσε τα εξής: «Στο επί κοντώ είμαστε μια μεγάλη οικογένεια, όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας και όταν θέτουμε νέους στόχους και πετυχαίνουμε είμαστε πραγματικά χαρούμενοι ο ένας για τον άλλον, γιατί αυτό σημαίνει ότι εξελίσσουμε το άθλημα.





Εκτός από τον Μόντο, φυσικά, που έχει κάνει όλα αυτά τα καταπληκτικά πράγματα, έχουμε τόσους πολλούς άλτες που είναι σε θέση να πηδήξουν πάνω από τα έξι και να έχουν τη δυνατότητα να δώσουν μεγάλες μάχες.

Ο Μόντο πιέζει τα όρια και προσπαθεί να μας πιέσει και εμείς τον κυνηγάμε, αλλά όλοι εξελίσσουν το άθλημα και αυτό είναι πολύ σημαντικό να δείξουμε στον κόσμο ότι είμαστε κι εμείς εδώ και προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό. Όλοι παρακολουθούν επί κοντώ και ακόμη και στη Λωζάνη, που ο Μόντο δεν ήταν εκεί, το κοινό εμφανίστηκε, όλοι ήρθαν και μας έδειξαν αγάπη».