Ο Τεράστιος Εμμανούηλ Καραλής κατέλαβε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λωζάνης (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, πραγματοποίησε μία σπουδαία εμφάνιση στο Diamond League της Λωζάνης και με άλμα στα 6.02μ. ανέβηκε στο πρώτο σκαλί του βάθρου για πρώτη φορά στην καριέρα του στη συγκεκριμένη διοργάνωση.

Ο Χάλκινος Ολυμπιονίκης άφησε τα 5.62μ. και ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.72μ. τα οποία πέρασε με άνεση στην πρώτη του προσπάθεια. Στη συνέχεια άφησε τα 5.82μ., πήγε απευθείας στα 5.92μ και τα πέρασε με ευκολία. Με αυτόν τον τρόπο η πρωτιά θα κρινόταν μεταξύ Καραλή και Σασμά μιας και οι υπόλοιποι αθλητές δεν κατάφεραν να ξεπεράσουν τα 5.92μ.

Ο πήχης ανέβηκε στα 6.02μ. με τον Σασμά να δοκιμάζει πρώτος αλλά να μην πραγματοποιεί καν το άλμα του. Ο «Μανόλο» έκανε και εκείνος την προσπάθειά του αλλά οριακά έριξε τον πήχη. Ο Σασμά έκανε πολύ καλύτερο άλμα στη δεύτερη προσπάθειά του αλλά δεν κατάφερε να περάσει τα 6.02μ, ούτε όμως και ο Καραλής που έριξε ξανά τον πήχη στη δεύτερη προσπάθεια.

Στην τρίτη και τελευταία του προσπάθεια όμως ο «Μανόλο», πέρασε πάνω από τα 6.02μ. και πανηγύρισε μια τεράστια νίκη, υπό καταρρακτώδη βρόχη.

Αξίζει όμως να σημειωθεί και το γεγονός πως ο μεγάλος αντίπαλος του Εμμανουήλ Καραλή, Άρμαντ Ντουπλάντις, δεν αγωνίστηκε στο συγκεκριμένο αγώνα.