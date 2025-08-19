Το πιο… τυρένιο σουβενίρ: Ο Καραλής γύρισε από το Diamond League με ελβετικό τυρί

Ο Εμμανουήλ Καραλής έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία, καθώς πέρασε πάνω από τα 6.02μ. και κατέκτησε την πρώτη θέση στο Diamond League της Λωζάνης. Ο αθλητής του Ολυμπιακού πανηγύρισε ακόμη μια σπουδαία διάκριση αλλά το έπαθλο δεν ήταν ένα μετάλλιο ή ένα τρόπαιο όπως συνηθίζεται να απονέμεται στους αθλητές αλλά ένα κομμάτι τυρί.

Συγκεκριμένα όλοι οι αθλητές που συμμετείχαν στο αγώνισμα έλαβαν δώρο ένα έπαθλο που είναι άμεσα συνδεδεμένο με την Ελβετία και έτσι παρέλαβαν απευθείας από το χωριό Γκρυγκιέρ ένα μεγάλο κομμάτι τυρί.