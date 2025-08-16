Εμμανουήλ Καραλής: Δεύτερος στο Diamond League της Σιλεσίας - Για δέκατη φορά πάνω από τα 6μ (vid)

Ο Εμμανουήλ Καραλής, πραγματοποίησε ακόμη μια εξαιρετική εμφάνιση στο Diamond League της Σιλεσίας, όπου με άλμα στα 6.00μ. κατέλαβε τη δεύτερη θέση πίσω μόνο από τον Αρμάντ Ντουπλάντις, που σταμάτησε στα 6.10μ.

Ο χάλκινος Ολυμπιονίκης, ξεκίνησε τον αγώνα του από τα 5.70μ. τα οποία πέρασε με την πρώτη. Στη συνέχεια άφησε τα 5.80μ. και έθεσε τον πήχη στα 5.90μ τα οποία πέρασε με την πρώτη και συνέχισε στα 6.00μ. Ο Έλληνας άλτης τα πέρασε με την πρώτη σε μια ιστορική στιγμή ακόμη, καθώς πέρασε το συγκεκριμένο ύψος για δέκατη φορά στην καριέρα του στην πόλη που το είχε περάσει για πρώτη φορά.

Από εκεί και έπειτα ο αγώνας έγινε κούρσα για δυο με τον Μάρσαλ και τον Φλόν να κάνουν τρίτη άκυρη προσπάθεια στα 6.00μ. και η πρωτιά να κρίνεται ανάμεσα σε Καραλή και Ντουπλάντις. Ο πήχης ανέβηκε στα 6.10μ. αλλά και ο Ντουπλάντις και ο Καραλής τον έριξαν στην πρώτη προσπάθεια. Ο «Μανόλο» έκανε τρεις άκυρες προσπάθειες στα 6.10μ., και κατέλαβε τη δεύτερη θέση, καθώς ο Ντουπλάντις τα πέρασε με τη δεύτερη.