Θρύλος Ντουπλάντις: «Πέταξε» στα 6.29μ. και έκανε νέο παγκόσμιο ρεκόρ (vid) - Δεύτερος ο Καραλής

Ο εξωπραγματικός Μόντο Ντουπλάντις, έγραψε για ακόμη μια φορά ιστορία καθώς πέρασε πάνω από τα 6.29μ. και σημείωσε νέο παγκόσμιο ρεκόρ στο άλμα επι κοντώ για 13η φορά στην καριέρα του.

Ο «Ιπτάμενος Σουηδός» ξεπέρασε το δικό του 6.28μ. στο μίτινγκ της Βουδαπέστης αφήνοντας στη δεύτερη θέση τον Εμμανουήλ Καραλή.

Ο Ντουπλάντις ξεκίνησε τον αγώνα του με μια άκυρη προσπάθεια στα 5.62μ., στη συνέχεια πέρασε με την πρώτη τα 5.82μ. και τα 6.02μ. πέρασε με τη δεύτερη τα 6.11μ. αφήνοντας πίσω τον Έλληνα αθλητή, εξασφαλίζοντας παράλληλα την πρωτιά αλλά δεν σταμάτησε εκεί, καθώς έθεσε τον πήχη στα 6.29μ. έκανε άκυρη την πρώτη προσπάθεια αλλά στην δεύτερη πραγματοποίησε το τέλειο άλμα και κατέρριψε ακόμη ένα μυθικό ρεκόρ.