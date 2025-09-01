Ντεζιρέ Ινγκλάντερ: Ποιο είναι το «καυτό» μοντέλο που παντρεύεται ο μύθος του στίβου Ντουπλάντις

Ο Μόντο Ντουπλάντις μετράει αντίστροφα για τον γάμο του με την Ντεζιρέ Ινγκλάντερ.Το μοντέλο από τη Σουηδία έκανε το καθιερωμένο bachelorette όπου κάλεσε πολλές φίλες της και πέρασαν όμορφες στιγμές σε σκάφος με αρκετό αλκοόλ και χορό.



ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ είναι ο πρώτος άνθρωπος που ψάχνει ο Μόντο Ντουπλάντις μετά από κάθε του νίκη. Μάλιστα, το ζευγάρι συνηθίζει να ανταλλάζει και ένα φιλί στρέφοντας πάνω του όλα τα βλέμματα.

Ποια είναι η Ντεζιρέ Ινγκλάντερ

Η Ντεζιρέ είναι μοντέλο από τη Σουηδία, ενώ ασχολείται πολύ ενεργά και με τα social media. Το ζευγάρι διατηρεί κανάλι στο YouTube στο οποίο, όμως, έχει να ανεβάσει νέο περιεχόμενο τρία χρόνια.

Ο Ντουπλάντις έκανε πρόταση γάμου στην αγαπημένη του προσφέροντάς της ένα μονόπετρο ενώ ζευγάρι μοιράστηκε αυτή τη στιγμή μέσω βίντεο του περιοδικού Vogue, που κατέγραψε τη στιγμή με κάθε λεπτομέρεια.

«Ήμουν πιο νευρικός από ότι στους Ολυμπιακούς Αγώνες», ομολόγησε ο Μόντο Ντουπλάντις, ενώ η Ντεζιρέ θεωρούσε ότι όλο αυτό ήταν μέρος της φωτογράφησης που θα έκαναν για το διάσημο περιοδικό μόδας.

Ο Ντουπλάντις και το μοντέλο γνωρίστηκαν σε ένα πάρτι στη Σουηδία το 2020 και από τότε είναι αχώριστοι. Αξίζει να αναφέρουμε ότι το ζευγάρι έκανε διακοπές μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024 στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Σαντορίνη.