Ο Αρμάντ Ντουπλάντις έγινε εκατομμυριούχος χάρη στα 13 παγκόσμια ρεκόρ

Ο θρυλικός Αρμάντ Ντουπλάντις, κατέρριψε ακόμη ένα παγκόσμιο ρεκόρ στο μίτινγκ της Βουδαπέστης, καθώς «πέταξε» πάνω από τα 6.29μ. και έκανε παγκόσμιο ρεκόρ για 13η φορά στην καριέρα του στο άλμα επι κοντώ.

Εκτός όμως από την ικανοποίηση του και τη δόξα που κερδίζει για κάθε ρεκόρ που καταρρίπτει ο 25χρονος Σουηδός «γεμίζει» και τους τραπεζικούς του λογαριασμούς με τεράστια ποσά. Συγκεκριμένα ο Ντουπλάντις, όπως και οι υπόλοιποι αθλητές που κάνουν παγκόσμιο ρεκόρ σε μια διοργάνωση υπό την αιγίδα της World Athletics, λαμβάνουν ένα μπόνους 100.000 δολαρίων.

Με απλά μαθηματικά αυτό σημαίνει πως ο «Μόντο» έχει κερδίσει 1,3 εκατομμύρια δολάρια από τα 13 παγκόσμια ρεκόρ που έχει καταρρίψει συνολικά. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή δεν είναι η μόνη πηγή εσόδων του 25χρονου άλτη, ο οποίος από τους προσωπικούς του χορηγούς, κερδίζει ένα ποσό μεταξύ 30 και 100 χιλιάδων δολαρίων για κάθε ρεκόρ καθώς η ομοσπονδία της Σουηδίας δεν δίνει πριμ στους αθλητές της για την κατάκτηση μεταλλίων.